Przed urzędem stanęły kontenery. Kontakt przez wideokonferencję, dokumenty podgrzewane do 90 stopni, dezynfekcja

Formalności ograniczone do minimum, dokumenty podgrzewane do temperatury 90 stopni Celsjusza i pełna dezynfekcja po każdym petencie - tak prezydent Otwocka Jarosław Margielski opisuje funkcje specjalnych boxów, które stanęły przed tamtejszym urzędem na czas pandemii COVID-19. System ruszy na początku następnego tygodnia.

"Dziś został zrealizowany pierwszy element dużego projektu, który jest naszą mocną ripostą na zagrożenie epidemiczne! #CityBoxOtwock to połączenie pełnego bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania urzędu. To bezpieczny urząd, w którym pomimo stanu epidemicznego, będą mogli Państwo bezproblemowo załatwić wszystkie sprawy" - napisał na swoim Facebooku prezydent Otwocka.

"Formalności ograniczone do minimum"

Margielski zwrócił też uwagę, że wszystkie obszary usług urzędu zostaną skupione w jednym miejscu, a formalności zostaną ograniczone do absolutnego minimum. "Urzędnik będzie wypełniał w imieniu interesanta wniosek, który zostanie zdalnie wydrukowany interesantowi znajdującemu się w boksie. Jedyne co pozostanie, to sprawdzenie danych i złożenie podpisu" - podkreślił we wpisie.