Tylu nowych przypadków na Mazowszu jeszcze nie było. Prawie 300 zakażeń

Lekarz: o zakażeniach decyduje liczba kontaktów

– Jeżeli na Mazowszu mieszka ponad pięć milionów ludzi, to rzeczą oczywistą jest, że będzie to województwo, tak jak zresztą na Śląsku, które będzie tutaj, jeśli chodzi o liczbę zakażonych królowało i to są pewne oczywistości statystyczne. Rzeczywiście decyduje liczba kontaktów, które mamy z danymi osobami i rzeczywiście na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych ta liczba zakażonych jest zawsze mniejsza. Taka tendencja jest na całym świecie, to jest pewna normalność – ocenił lekarz.