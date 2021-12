COVID-19 na Mazowszu. W tym roku zmarło blisko osiem tysięcy osób

Od początku stycznia do połowy grudnia z powodu zakażenia COVID-19 zmarło na Mazowszu blisko osiem tysięcy osób, z czego ponad siedem tysięcy niezaszczepionych. Średnia wieku zmarłych to 75 lat, ale wśród ofiar są także 19-latkowie.

MZ: ponad 70 procent zmarłych to osoby niezaszczepione

- 73 procent osób, które zaraportowano jako zmarłe z powodu COVID-19, to osoby niezaszczepione - powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik MZ zwrócił uwagę, że wciąż chorzy do szpitali trafiają zbyt późno. - Ostatniej doby w całym kraju mieliśmy 10 tysięcy wyjazdów karetek pogotowia. Z tego blisko 1500 to były wyjazdy covidowe, w tym 1000 pacjentów miało saturację poniżej 94, czyli taką, która wskazuje, że trzeba kierować pacjenta do szpitala. Gros pacjentów miało saturację w okolicach 80 procent, co oznacza, że taki pacjent trafia od razu pod tlen - powiedział Andrusiewicz.