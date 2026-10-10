Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

50 tysięcy kontroli i 76 zatrzymanych po atakach w szkołach

|
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Kontrole policji po atakach w szkole. Kim są zatrzymani?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policja przeprowadziła blisko 50 tysięcy kontroli w szkołach i zatrzymała 76 osób. To pokłosie ataków, do których doszło w ostatnich dniach w Ostrołęce i pod Wyszkowem oraz kilku udaremnionych zdarzeń.

W ostatnich dniach w Mazowieckiem doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W sobotę rano policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

"Policjanci całodobowo monitorują sieć"

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 

Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - czytamy we wpisie.

Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Reporter TVN24 Paweł Łukasik mówił w sobotę, że działania policji skupiają się na tym, co dzieje się w sieci. Osoby w polu zainteresowań to najczęściej nieletni w wieku od 10 do 17 lat. Reporter zastrzegł, że nie są to zatrzymania "w znaczeniu procesowym".

- Oni są zwalniani najczęściej do domów, poza tymi oczywiście najbardziej drastycznymi przykładami. Bo mamy rosłych 17-latków, wymachujących nożem przed kamerką i grożących. Z drugiej strony, mamy też dzieci 12- czy 13-letnie zamieszczające, jak twierdzą, po prostu żarty - dodał.

Każda sprawa będzie badana indywidualne przez policję i sąd rodzinny.

Brutalne ataki. Nie żyje 37-latka

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące. 

W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem w budynku szkoły oraz sąsiadującym parku pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie przypadkowe osoby. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Po ucieczce próbował się okaleczyć, został zatrzymany. W czwartek stanął przed prokuratorem i usłyszał dziewięć zarzutów.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
Białołęka
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
Ochota
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
Śródmieście
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Grozi mu dożywocie. 19-letni nożownik aresztowany
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Prokuratura w warszawskim szpitalu. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki
Mokotów
Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole
15-latek zabił woźną. Jest decyzja, co dalej
Okolice
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i areszt dla 17-latka
Sierpc
17-latek został zatrzymany
Sztuczny głos zapowiadał atak w szkole. 17-latek zatrzymany, usłyszy zarzuty
Okolice
Mazowiecka kurator oświaty zwołała naradę nt. bezpieczeństwa ze wszystkimi szkołami
Pierwsze informacje po sztabie kryzysowym na Mazowszu
Okolice
Zderzenie na A2
A2 była całkowicie zablokowana po zderzeniu. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Zajęcia w 45 szkołach na Mazowszu zostały odwołane
Okolice
Narkotyki znalezione przez policjantów
Pielęgniarz ze szpitala ze sporym "zapasem" haszyszu i marihiuany
Mokotów
Zdrowie psychiczne
Miejsca dla osób w kryzysie psychicznym w Warszawie
Śródmieście
Policja zatrzymała 15-latka
Zdjęcia noży i groźby w sieci. Seria zatrzymań
Okolice
Pobicie na placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na placu zabaw. Nastolatka spadła z wysokości
Okolice
Wjechał w ogrodzenie
Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto. Osiem zarzutów dla kierującego
Okolice
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francja zawiadomiła Polskę
Wilanów
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Dziewięć zarzutów dla 19-latka
Okolice
Policjant postrzelony w bramie
Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta
Praga Północ
Atak w szkole pod Wyszkowem
W piątek szkoły w gminie Wyszków będą zamknięte
Okolice
Leszczydół-Nowiny. Atak w szkole podstawowej
Były uczeń zaatakował woźną. Kobieta osierociła dwoje dzieci
Okolice
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ministra edukacji Barbara Nowacka
Deklaracja ministrów po atakach w szkołach
Okolice
Atak nożem w szkole w Ostrołęce, na miejsce wezwano pirotechników
Po ataku w Ostrołęce przeszukali trzy miejsca. Nowe informacje
Ostrołęka
Atak w szkole pod Wyszkowem
15-latek z ostrym narzędziem. Nie żyje jedna osoba
TVN24
S2, tunel POW, tunel Południowej Obwodnicy Warszawy, ruch w tunelu wstrzymany
Zderzenie pięciu aut na S2. Tunel obwodnicy był zamknięty
Okolice
Zamiana miejsc w oku kamery
Uderzyli w ogrodzenie i zamienili się miejscami. O jednym nie wiedzieli
Okolice
Uprowadził syna byłej partnerki, groził zabiciem. Proces
"Jestem przekonany, że dążył, by zabić to dziecko na oczach matki"
Alicja Glinianowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
O 13 egzamin, wieczorem 10 punktów i mandat na tysiąc złotych
Okolice
Akcja policji w ostrołęckiej szkole
Atak w szkole. 19-letni Jakub Z. "był spokojny, ale wycofany"
Ostrołęka
Ciemności na Muranowie
Egipskie ciemności na Muranowie. "Jest niebezpiecznie"
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki