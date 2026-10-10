Okolice 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych po atakach w szkołach Oprac. Katarzyna Kędra |

117 zatrzymanych po kontrolach policji w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA

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W ostatnich dniach w Mazowieckiem doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W sobotę rano policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

‼️Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób. Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 10, 2026

"Policjanci całodobowo monitorują sieć"

W sobotę do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze "realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego".

Do soboty skontrolowanych było blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - czytamy we wpisie.

W niedzielę służby poinformowały, że liczba zatrzymanych wzrosła do 117.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił na specjalnej odprawie, że na ten moment można potwierdzić, iż "brak jest jakichkolwiek związków" pomiędzy ostatnimi czterema przypadkami aktów agresji w szkołach.

Szef MSWiA powiedział, że przez ostatnie trzy dni w zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach zaangażowanych było około 40 tysięcy policjantów. Zrealizowano natomiast blisko 65 tysięcy kontroli w placówkach oświatowych. Zatrzymano - jak dodał - 117 osób. Są to osoby głównie w grupie wiekowej 13-19 lat, choć zdarzały się w pojedynczych przypadkach osoby młodsze.

Poinformował też, że w niedzielnych działaniach służb przy palcówkach zaangażowanych będzie około 10 tysięcy funkcjonariuszy, a w poniedziałek - 20 tysięcy. Podkreślił, że stan kontroli będzie podtrzymywany "do czasu, kiedy będzie to niezbędne".

Kierwiński mówił, że można wyodrębnić trzy grupy osób obserwowanych przez służby. Pierwsza z nich to "osoby o wyraźnej fascynacji przemocą (…) także ideologią faszystowską". Druga grupa to osoby "zafascynowane światem gier komputerowych, czerpiących z tego świata 'inspiracje'", a trzecią grupą, jak powiedział, są osoby, które zostały "uruchomione" w związku z tym, że o ostatnich zdarzeniach jest bardzo głośno w przestrzeni publicznej.

Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Wśród zatrzymanych nawet 10-latkowie

Reporter TVN24 Paweł Łukasik mówił w sobotę, że działania policji skupiają się na tym, co dzieje się w sieci. Zastrzegł, że nie są to zatrzymania "w znaczeniu procesowym".

- Oni są zwalniani najczęściej do domów, poza tymi oczywiście najbardziej drastycznymi przykładami. Bo mamy rosłych 17-latków, wymachujących nożem przed kamerką i grożących. Z drugiej strony, mamy też dzieci 12- czy 13-letnie zamieszczające, jak twierdzą, po prostu żarty - dodał.

- Wśród tych osób (zatrzymanych - red.) są dzieci od 10. roku życia wzwyż - podkreśliła podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji. - Zatrzymania dotyczyły głównie osób, które publikowały wpisy na portalach społecznościowych - dodała. Mowa też o osobach twierdzących, że są w posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów typu maczety czy planujących zakup broni palnej.

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Brutalne ataki. Nie żyje 37-latka

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem w budynku szkoły oraz sąsiadującym parku pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie przypadkowe osoby. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Po ucieczce próbował się okaleczyć, został zatrzymany. W czwartek stanął przed prokuratorem i usłyszał dziewięć zarzutów.