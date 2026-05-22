Ząbki

Kontrola w żłobku w Ząbkach. Nowe informacje z ministerstwa

Dwulatek zginął w oczku wodnym
Prokuratura o tragedii w Ząbkach
Z informacji przekazanych przez Urząd Miasta w Ząbkach do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ostatnia kontrola w klubie dziecięcym przy ulicy Kwiatowej odbyła się w czerwcu ubiegłego roku. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W środę na terenie placówki utonął w oczku wodnym niespełna dwuletni chłopiec.

W związku z tragicznym zdarzeniem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało pismo do Burmistrz Miasta Ząbki z wnioskiem o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym, w którym doszło do tragedii. Wcześniej o konieczności przeprowadzenia takiej kontroli informowała wiceszefowa resortu Aleksandra Gajewska. Wnioski z tej kontroli mamy poznać najwcześniej w poniedziałek.

"Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Ząbki ostatnia kontrola placówki została przeprowadzona 12 czerwca 2025 r. i nie wykazała nieprawidłowości" - poinformowało naszą redakcję MRPiPS.

Resort poinformował, że "kadra placówki posiadała wymagane kwalifikacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami". Ponadto pracownicy byli przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

"Liczba dzieci zapisanych do placówki odpowiadała liczbie dostępnych miejsc opieki" - zapewniło biuro prasowe ministerstwa.

"Ministerstwo pozostaje w kontakcie z właściwymi organami oraz będzie analizowało ustalenia postępowania pod kątem ewentualnych dalszych działań systemowych, które mogłyby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w placówkach opieki" - podkreślił resort.

W przesłanym do naszej redakcji stanowisku resort nie odniósł się do pytania o to, czy według przepisów na terenie żłobka może znajdować się oczko wodne.

W związku ze śmiercią dwulatka, w środę wieczorem zatrzymane zostały dwie opiekunki pracujące w placówce.

W piątek rano przeprowadzono sekcję zwłok chłopca. Jako wstępną przyczynę jego śmierci śledczy wskazali utonięcie. Na ciele dziecka nie stwierdzono żadnych obrażeń mechanicznych.

Udostępnij:
