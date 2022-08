Oddział psychiatryczny dla najmłodszych w Konstancinie wstrzymuje działanie. NFZ: jest plan awaryjny

Problemy oddziału psychiatrycznego dla młodzieży w Uzdrowisku Konstancin są związane z sytuacją kadrową . Tamtejsi lekarze złożyli wypowiedzenia, co będzie skutkowało wstrzymaniem działania oddziału od 1 września i koniecznością wypisania do domów ponad 20 pacjentów. Do placówki trafiały dotąd dzieci i nastolatki z nerwicami, bulimią, anoreksją, schizofrenią i po próbach samobójczych.

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że jeśli oddział rzeczywiście przestanie działać, wdrożony zostanie plan awaryjny. Rzecznik mazowieckiego NFZ Andrzej Troszyński przekazał Radiu Zet, że pacjenci zostaną wówczas przeniesieni do mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. - Prezes Zagórza podjął działania, które zmierzają do uruchomienia 30 łóżek z dniem 1 października - powiedział w rozmowie z Radiem.

Z ustaleń stacji wynika, że od 1 września będą dwie placówki, które w ramach ostrego dyżuru będą przyjmować pacjentów, którzy powinni trafiać do Konstancina. To wspomniana wcześniej placówka w Zagórzu oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego w Warszawie.

Trzej lekarze złożyli wypowiedzenia

Trzej psychiatrzy, którzy w Konstancinie do tej pory pracowali, złożyli wymówienia. - To nie jest kwestia pieniędzy. Myślę, że to jest kwestia zmęczenia materiału. Dlatego że praca na oddziale stacjonarnym jest to praca z ciężkimi przypadkami, no i oczywiście w warunkach takich, że tych dzieci jest po prostu bardzo dużo - ocenił Marczyk.