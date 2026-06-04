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Okolice

Za kierownicę wsiadł z promilami i bez prawa jazdy. Jazdę zakończył na latarni

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Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno/Facebook
Zjechał na pobocze i uderzył w latarnię. Tak młody kierowca zakończył jazdę w Konstancinie-Jeziornie. Był pijany i nie miał prawa jazdy. Nie podróżował sam.

Do zdarzenia doszło na ulicy Długiej w Konstancinie-Jeziornie.

Jak ustaliła policja, 22-letni kierujący Volkswagenem, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w latarnię. Świadkiem zdarzenia był piaseczyński dzielnicowy, który w dniu wolnym od służby przejeżdżał tą drogą. Widząc zdarzenie, zatrzymał się i podjął działania.

Okazało się, że kierujący Volkswagenem nie podróżował sam. Jechała z nim pasażerka.

Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno/Facebook

Z promilami i bez uprawnień

Powód tej niebezpiecznej sytuacji szybko wyszedł na jaw.

"Badanie alkomatem wykazało, że 22-latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami" - poinformowała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Mężczyzna został przewieziony do komisariatu.

Funkcjonariusze zapowiedzieli, że 22-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci apelują

Policjanci podkreślili, że nieodpowiedzialna decyzja młodego mężczyzny mogła doprowadzić do tragedii. Tym razem zakończyło się na uszkodzonej latarni, ale równie dobrze na jego drodze mogli znaleźć się piesi, rowerzyści czy inni uczestnicy ruchu drogowego.

"Każdy pijany kierowca stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Wystarczy chwila, jeden błąd, kilka sekund, by ktoś nie wrócił do domu, dlatego apelujemy - nie pozwalajmy osobom pod wpływem alkoholu wsiadać za kierownicę auta" - podkreślili.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaAlkohol
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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