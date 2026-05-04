Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany

Źródło: Policja Piaseczno

43-letni kierowca doprowadził do kolizji i odjechał. Podczas ucieczki niemal potrącił pieszego. Okazało się, że był pijany. Badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie.

O zatrzymaniu mężczyzny poinformowała w poniedziałek piaseczyńska policja. Jak relacjonuje jej rzeczniczka podkomisarz Magdalena Gąsowska, do kolizji doszło na ulicy Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie. Kierujący Audi 43-latek uderzył prawym bokiem swojego auta w Volvo, stojące na sąsiednim pasie ruchu.

"Sprawca zdarzenia nie zatrzymał się i odjechał. Poszkodowany kierujący ruszył za nim, aż do ulicy Piaseczyńskiej, gdzie skutecznie uniemożliwił mu dalszą jazdę" - dodaje.

Na opublikowanym przez policję filmie widzimy, że podczas ucieczki mężczyzna pędził środkiem jezdni, a niekiedy zbliżał się do jej lewej krawędzi. W pewnym momencie doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem osoby, która w ostatniej chwili cofnęła się z przejścia dla pieszych, aby uniknąć potrącenia przez nadjeżdżające Audi.

Niemal 2,5 promila alkoholu

Ulicą Piaseczyńską przejeżdżał policjant, który pomógł poszkodowanemu kierowcy i zatrzymał 43-latka.

"Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z czym został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań" - opisuje podkom. Gąsowska. Wykazały one, że miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W konsekwencji 43-latek stracił prawo jazdy i usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należące do niego Audi trafiło na policyjny parking.

43-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

