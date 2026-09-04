Okolice Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy Klaudia Kamieniarz |

Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Źródło wideo: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński Źródło zdj. gł.: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński

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Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie wpłynęło do strażaków chwilę po godzinie 9.

- Dotyczyło pożaru w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym o wymiarach 15 na 15 metrów. Według zgłoszenia pożar wybuchł w jednym z pomieszczeń w części piwnicy - informuje sekcyjny Patryk Misiek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej i 28 strażaków. - Pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie - relacjonuje sekc. Misiek.

Jak podkreśla, nikt nie został poszkodowany. Osoby przebywające w budynku opuściły go jeszcze przed przyjazdem służb.

Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński

W budynku trwał remont

- Nie mamy wiedzy na temat przyczyny pożaru. Zostanie ona ustalona przez policję - zastrzega strażak.

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że do pożaru doszło w rejonie pomieszczeniu technicznym (prawdopodobnie serwerowni), gdzie prowadzone były prace remontowe. - Zadymienie pojawiło się w całym budynku i wydostawało się na zewnątrz. Podczas pożaru nie ucierpiała konstrukcja budynku - podsumowuje.