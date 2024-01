Ogień pojawił się na dachu. Okolica jest mocno zadymiona

Do pożaru doszło w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ulicy Rynkowej.

Na miejscu był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszaw.pl. - Jest duże zadymienie, w pobliżu palącego się budynku widoczność jest słaba. Trwa akcja gaśnicza. To jest budynek na terenie prywatnej posesji. Sytuacja nie jest opanowana, pożar tli się pod dachem. Strażacy rozbierają dach, cały czas wlewają tam wodę. – relacjonował reporter.

"Dach jest złożony w swojej budowie"

- Pożar nie został opanowany, jest to skomplikowany budynek, dach jest złożony w swojej budowie. To jest zespół budynków połączonych dachem. Pożar powstał przy dachu. Nie dotarliśmy jeszcze do wszystkich źródeł ognia. Osób poszkodowanych nie ma, mieszkańcy opuścili budynek - poinformował starszy kapitan Kamil Styczek ze straży pożarnej w Piasecznie.