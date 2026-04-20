Pościg za kierowcą z sądowym zakazem. W jego mieszkaniu narkotyki i poszukiwana kobieta

|
Pościg ulicami Konstancina-Jeziorny
Pościg ulicami Konstancina-Jeziorny
Źródło: Policja Piaseczno
Ulicami Konstancina-Jeziorny policjant na motocyklu prowadził pościg za 29-latkiem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca odpowie także za złamanie sądowego zakazu prowadzenie pojazdów i posiadanie narkotyków. Problemy ma też jego partnerka.

Funkcjonariusz drogówki z Piaseczna, pełniący służbę motocyklu, chciał zatrzymać do kontroli kierowcę Saaba. Mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, gwałtownie przyspieszył. Uciekał ulicami Konstancina-Jeziorny.

Ścigali go ulicami Konstancina-Jeziorny

"W pewnym momencie, kierując się bezpieczeństwem własnym oraz osób postronnych, policjant zmuszony był zwolnić. Uciekający mężczyzna wykorzystał to, porzucając swój pojazd. Dalszą ucieczkę kontynuował pieszo" - informuje w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny pojazdu, w środku znaleźli marihuanę. Ich koledzy z wydziału kryminalnego ustalili, kto kierował Saabem.

Zatrzymali w mieszkaniu w Wilanowie

Trop doprowadził ich do warszawskiego Wilanowa. Tam w jednym z mieszkań doszło do zatrzymania 29-latka. "Mężczyzna przyznał, że miał świadomość, iż policjanci będą go poszukiwać, dlatego też opuścił swoje stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu piaseczyńskiego" - opisała podkomisarz Gąsowska.

W mieszkaniu przebywała również 24-letnia partnerka mężczyzny. Okazało się, że jest poszukiwana. Podczas przeszukania znaleziono u niej mefedron.

Partnerka także usłyszała zarzuty

Zarówno 29-latek, jak też 24-latka trafili do policyjnych cel.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: niezatrzymania się do kontroli drogowej, niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających. Kobieta usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, a następnie trafiła do więzienia, gdzie będzie odbywała karę trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

Dariusz Gałązka
Czytaj także:
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
Bemowo
Mozaiki na stacji metra Służew
"Przykład estetyzacji schyłkowego okresu PRL". Mozaiki z metra w rejestrze
Ursynów
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Ta tabliczka to jedyny ślad jej istnienia
Wola
Ulicami Warszawy przeszedł marsz
"Wiara i Wierność 966 - 2026". Do uczestników marszu wyszedł prezydent Nawrocki
Śródmieście
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mizerka
Rowerzysta potrącony na prostym odcinku drogi. Nie przeżył
Okolice
Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
"Wspominamy dziś bohaterów i ofiary". Warszawa pamięta o powstaniu w getcie
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
Okolice
Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8
Aktywiści klimatyczni schodzą z ulic. Ostatnie Pokolenie kończy działalność
Śródmieście
Plac Narutowicza po przebudowie - wizualizacja
Remont placu Narutowicza: nowe drzewa, zielone tory i duże zmiany w ruchu
Ochota
Pożar w Grodzisku Mazowieckim
Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby
Okolice
powstanie w getcie warszawskim
Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki
Klaudia Kamieniarz
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Dziki opuściły kampus AWF. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja
Bielany
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
Okolice
Akcja służb w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
Okolice
Pożar domu w Wawrze
Pożar w kotłowni. Dym przedostał się aż na poddasze
Wawer
Widok na budynek dworca Warszawa Wschodnia
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Kolejarze czekają na ważną decyzję
Praga Południe
Prezydent Rafał Trzaskowski nie krył zaskoczenia i irytacji, widząc samochody na zrewitalizowanej ulicy Chmielnej
Chmielna zastawiona autami. Trzaskowski: o co tu chodzi?
Katarzyna Kędra, Artur Węgrzynowicz
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącenie sześciolatki na posesji. Dziecko nie żyje
Okolice
Interwencja służb wobec pasażera lecącego z Warszawy do Miami
Agresywny pasażer w samolocie do Miami. Lot opóźniony o dwie godziny
Włochy
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Pomyłka po przylocie z Antalyi. Straż Graniczna "wyłapywała" pasażerów
Włochy
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, usłyszał zarzuty i został aresztowany
TVN24
Trasa Łazienkowska
Taksówki generują ogromny ruch. Ich liczba wzrosła siedmiokrotnie
Dariusz Gałązka
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Śródmieście
Wypadek w Łomiankach
Nie powinien wsiadać za kierownicę. "Ustawodawca wyczerpał wszystkie możliwości"
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
39-latka nie przeżyła zderzenia z ciężarówką
Okolice
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
Okolice
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
Okolice
