"Przecinali kłódki na cmentarnych bramach, zapraszali ludzi do środka". Trzej mężczyźni zatrzymani

Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzewanych o uszkadzanie bram cmentarnych pod Warszawą. - Znaleziono przy nich nożyce do przecinania kłódek i łańcuchów - podaje stołeczna komenda.

- Policjanci dbają o przestrzeganie obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym w związku z zamknięciem cmentarzy. Nie mieliśmy wiele interwencji, ale na przykład w powiecie piaseczyńskim doszło do dość nietypowego zdarzania - mówi Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak precyzuje, chodzi o zdarzenia na cmentarzach w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie. - Działali tam trzej mężczyźni, którzy przecinali łańcuchy i kłódki na bramach. Zapraszali ludzi do środka, żeby odwiedzali groby bliskich. Zatrzymał ich mieszany patrol strażników miejskich i policji przy cmentarzu w Konstancie-Jeziornej przy Chylickiej 10 - informuje Świstak.

Podaje też, że zatrzymani mają 31, 32 i 37 lat. - Funkcjonariusze znaleźli przy nich nożyce do przecinania kłódek i łańcuchów, czyli tak zwane nożyce gilotynowe. Mieli też przy sobie kłódki i łańcuchy - zaznacza policjant.

Od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzenia

Mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Prawdopodobnie mogą oni usłyszeć zarzut związany z artykułem 165 Kodeksu karnego i zniszczenia mienia. Grozi im za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia - podaje Świstak.