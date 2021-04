"Agresor rozbił butelkę, zrobił z niej tak zwanego tulipana". Policja oddała strzały

- Funkcjonariusze na początku użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu. Jednak to nie przyniosło rezultatu, dlatego policjant użył broni palnej oddając dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Trzeci był w kierunku mężczyzny - mówi rzecznik komendy stołecznej Sylwester Marczak o interwencji, do której doszło w nocy w Konstancinie-Jeziornie.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Jak podaje policja, na jedną ze stacji paliw przyjechał mężczyzna, który miał się agresywnie zachowywać. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy.

"Chciał zaatakować policjantów"

- Funkcjonariusze na początku użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu. Jednak to nie przyniosło rezultatu, dlatego policjant użył broni palnej oddając dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Trzeci strzał był w kierunku mężczyzny. Został on postrzelony w nogę, po czym go obezwładniono - dodał.