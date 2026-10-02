Okolice Pobicie przed sklepem za przypadkowe szturchnięcie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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W sobotni wieczór oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że przed sklepem w Konstancinie-Jeziornie doszło do pobicia mężczyzny. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze będący najbliżej. Zastali tam 62-latka oraz jego o siedem lat młodszego kolegę.

Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Przypadkowe zderzenie i wybuch agresji

"Pobity 55-latek poinformował policjantów, że robił zakupy w sklepie, a jego kolega czekał na zewnątrz. Kiedy odchodził od kasy, przypadkowo zderzył się ramieniem z jednym z mężczyzn, którzy pojawili się akurat w sklepie i to wywołało agresję ze strony tego mężczyzny. Zgłaszający dodał, że nie rozumiał zaistniałej sytuacji, ponieważ jego działanie nie było celowe, a przypadkowe" - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Poszkodowany próbował wyjaśnić, co się wydarzyło, jednak został wypchnięty ze sklepu, a następnie uderzony. "Wszystko stało się na oczach 62-latka, który czekał przed sklepem. Kiedy chciał stanąć w obronie swojego kolegi, drugi z mężczyzn zaczął go szarpać. Obydwaj mężczyźni uciekli, pozostawiając 62- i 55-latka" - dodała policjantka.

Pomogło nagranie ze sklepowego monitoringu

Policja podkreśliła, że kluczową rolę odegrał sklepowy monitoring, który zarejestrował cały przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie wspólnie z piaseczyńskimi kryminalnymi przeanalizowali nagranie.

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Kilka dni po zdarzeniu pojawili się w miejscach zamieszkania 44-latka i 29-latka. "Obaj mężczyźni nie spodziewali się, że tak szybko zostaną zidentyfikowani" - podała podkomisarz Gąsowska.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutu karnego z art. 158 par. 1 Kodeksu karnego (bójka i pobicie).

Sąd zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór. Każdemu z nich grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie