Okolice Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i kradzieże Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policja: znęcał się nad rodzicami i kradł Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

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Policjanci badali sprawę znęcania się mężczyzny nad własnymi rodzicami. "W trakcie dochodzenia mundurowi ustalili, że domowy oprawca ma na swoim koncie znacznie więcej czynów zabronionych" - podała w komunikacie asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Z ustaleń policji wynika, że w kwietniu w Konstancinie-Jeziornie 43-latek włamał się do kontenera pracowniczego i usiłował ukraść elektronarzędzia oraz materiały budowlane. "Natomiast w maju dopuścił się kradzieży elektronarzędzi z pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Jastrzębie" - dodała asp. Domagała.

Obu przestępstw mężczyzna dokonał w warunkach recydywy, czyli dopuścił się ich w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej sześciu miesięcy więzienia za podobne przestępstwo.

Decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie 43-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policja: znęcał się nad rodzicami i kradł Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie