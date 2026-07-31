Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i kradzieże
Policjanci badali sprawę znęcania się mężczyzny nad własnymi rodzicami. "W trakcie dochodzenia mundurowi ustalili, że domowy oprawca ma na swoim koncie znacznie więcej czynów zabronionych" - podała w komunikacie asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Z ustaleń policji wynika, że w kwietniu w Konstancinie-Jeziornie 43-latek włamał się do kontenera pracowniczego i usiłował ukraść elektronarzędzia oraz materiały budowlane. "Natomiast w maju dopuścił się kradzieży elektronarzędzi z pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Jastrzębie" - dodała asp. Domagała.
Obu przestępstw mężczyzna dokonał w warunkach recydywy, czyli dopuścił się ich w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej sześciu miesięcy więzienia za podobne przestępstwo.
Decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie 43-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.