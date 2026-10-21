Okolice Niebezpieczna jazda, nagranie w sieci i kara Oprac. Katarzyna Kędra |

Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu w sieci Źródło wideo: KPP Piaseczno Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Na jednym z portali społecznościowych udostępnione zostało nagranie przedstawiające kierującego zielonym Audi, który 17 maja 2026 roku w Konstancinie-Jeziornie poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie. Funkcjonariusze z tamtejszego komisariatu zidentyfikowali kierującego pojazdem. Ustalili, że to 21-letni mężczyzna. Dotarli do niego.

Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Pięć zarzutów po analizie nagrania

"Analiza zabezpieczonego nagrania pozwoliła na przedstawienie mu pięciu zarzutów dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym wyprzedzania innych pojazdów na skrzyżowaniu oraz na przejściach dla pieszych" - przekazała w komunikacie oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka dodała, że funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie i przesłali go do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który uznał 21-latka za winnego zarzucanych mu czynów. "Wobec mężczyzny orzeczony został dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a także grzywna w wysokości 10 tysięcy złotych" - podsumowała rzeczniczka.