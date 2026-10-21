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Niebezpieczna jazda, nagranie w sieci i kara

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Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu w sieci
Źródło wideo: KPP Piaseczno
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
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Dzięki nagraniu opublikowanym w sieci policjanci dotarli do kierowcy, który w maju niebezpiecznie zachował się na drodze w Konstancinie-Jeziornie (Mazowieckie). 21-latek usłyszał pięć zarzutów, a sąd orzekł wobec niego dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna zapłaci też wysoką grzywnę.

Na jednym z portali społecznościowych udostępnione zostało nagranie przedstawiające kierującego zielonym Audi, który 17 maja 2026 roku w Konstancinie-Jeziornie poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie. Funkcjonariusze z tamtejszego komisariatu zidentyfikowali kierującego pojazdem. Ustalili, że to 21-letni mężczyzna. Dotarli do niego.

Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Pięć zarzutów po analizie nagrania

"Analiza zabezpieczonego nagrania pozwoliła na przedstawienie mu pięciu zarzutów dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym wyprzedzania innych pojazdów na skrzyżowaniu oraz na przejściach dla pieszych" - przekazała w komunikacie oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka dodała, że funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie i przesłali go do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który uznał 21-latka za winnego zarzucanych mu czynów. "Wobec mężczyzny orzeczony został dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a także grzywna w wysokości 10 tysięcy złotych" - podsumowała rzeczniczka.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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