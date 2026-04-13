Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem. Za kierownicą znany muzyk
Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18 na granicy Konstancina-Jeziorny i Słomczyna. Zderzyły się samochód marki Jetour i motocykl Yamaha.
- 42-letni kierujący samochodem osobowym uderzył w 37-latka poruszającego się motocyklem. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy. Funkcjonariusze pracujący na miejscu sporządzili dokumentację - powiedziała nam komisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.
Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl, samochód prowadził Aleksander Milwiw-Baron - gitarzysta zespołu Afromental, kompozytor i producent muzyczny.
