Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka

- Do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie zgłosiła się matka dwójki małoletnich mieszkańców gminy. Poinformowała ona, że jej dzieci stały się ofiarami znanego im mężczyzny, którzy przy użyciu noża groził małoletnim pozbawieniem życia i zdrowia - poinformowała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Był zdziwiony wizytą policjantów

Funkcjonariusze natychmiast ustalili, kim jest sprawca przestępstwa oraz gdzie mieszka, a następnie pojawili się w jego domu. - 35-latek nie krył zdziwienia wizytą policjantów, jednak doskonale wiedział z czym jest ona związana. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Funkcjonariusze natomiast zajęli się gromadzeniem materiału dowodowego w sprawie, na podstawie którego mężczyźnie przedstawiono zarzut karny dotyczący kierowania gróźb karalnych w stosunku do dwójki małoletnich osób - dodała policjantka.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie, na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo 35-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.