Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka

35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Policjanci z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie (Mazowieckie) zatrzymali 35-latka, który nożem groził dwójce dzieci. Mężczyzna trafił do aresztu

- Do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie zgłosiła się matka dwójki małoletnich mieszkańców gminy. Poinformowała ona, że jej dzieci stały się ofiarami znanego im mężczyzny, którzy przy użyciu noża groził małoletnim pozbawieniem życia i zdrowia - poinformowała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Był zdziwiony wizytą policjantów

Funkcjonariusze natychmiast ustalili, kim jest sprawca przestępstwa oraz gdzie mieszka, a następnie pojawili się w jego domu. - 35-latek nie krył zdziwienia wizytą policjantów, jednak doskonale wiedział z czym jest ona związana. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Funkcjonariusze natomiast zajęli się gromadzeniem materiału dowodowego w sprawie, na podstawie którego mężczyźnie przedstawiono zarzut karny dotyczący kierowania gróźb karalnych w stosunku do dwójki małoletnich osób - dodała policjantka.

35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
Źródło: KPP w Piasecznie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie, na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo 35-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePiaseczno
Czytaj także:
Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka
Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych
Wola
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Pociąg testowy na stacji Politechnika
Koniec prac, pociągi metra kursują na całej trasie
Komunikacja
Czołowe zderzenie na krajowej "10"
Czołowe zderzenie na krajowej "10", nie żyje kierowca. Kilka godzin utrudnień
Okolice
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Tusk: niewykluczone, że to akt dywersji
Okolice
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta
Praga Południe
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
Najnowsze
Jechał Trasą Siekierkowską pod prąd
"Zobaczyłem samochód jadący z dużą prędkością pod prąd"
Mokotów
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Okolice
Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych
Śródmieście
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Wawer
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
Śródmieście
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
Okolice
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
Wola
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
Okolice
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
Okolice
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
Śródmieście
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
Śródmieście
Szymon Hołownia
Afera w Collegium Humanum. Ocenią autentyczność podpisów Hołowni
Ochota
Zderzyły się trzy auta
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
Śródmieście
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
Okolice
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
Okolice
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
Śródmieście
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
Śródmieście
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Wypadek na krajowej "79". Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
Okolice
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki