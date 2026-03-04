Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery konstancińskie wille w rejestrze zabytków

Konstancin-Jeziorna Źródło: TVN24

Jak zaznaczył konserwator, rejestr zabytków wzbogacił się o cztery nowe zabytki dzięki zaangażowaniu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego.

Willa Juliana Glassa została wzniesiona pod koniec lat 30. XX w. dla właściciela założonej w 1902 roku hurtowni wyrobów metalowych z centralą w Warszawie. Należący do elity finansowej stolicy Glass wykonanie projektów zlecał Jerzemu Gelbardowi i Romanowi Sigalinowi.

Willa Glassa, ul. Piasta 12 Źródło: WUOZ w Warszawie

"Jej forma stanowi wyjątkowe w realizacjach duetu połączenie architektury modernistycznej z tradycyjnymi willami podmiejskimi wznoszonymi na terenie Skolimowa-Konstancina" - zaznaczył Dawidowicz.

Nieruchomości przy ulicy Piasta zostały po wojnie przekazane na potrzeby Państwowego Instytutu Reumatologicznego (PIR). Otwarta w Willi Glassa placówka lecznicza była drugą w Polsce stacją naukowo-badawczą pracującą nad stosowaniem nowych metod leczenia reumatyzmu. Rozwój placówki oraz przeniesienie sanatorium do nowego budynku przyczyniły się do stopniowej degradacji willi, która obecnie jest wyłączona z użytkowania.

Mieszkał i pracował tu malarz Józef Pankiewicz

Willa przy ulicy Kraszewskiego 8 wzniesiona została z przeznaczeniem na pensjonat. Na rozległej leśnej działce oprócz usytuowanego na niewielkim wzniesieniu budynku mieszkalnego wybudowano oficynę, zaprojektowano ogród z kortem tenisowym, fontanną, studnią i figurą Matki Bożej. W latach 30. XX w. w prasie reklamowano komfortowe 3-pokoje z kuchnią oraz pokój z kuchnią. W willi mieszkał i pracował m.in. malarz Józef Pankiewicz.

Willa "Jezioranka", ul. Kraszewskiego 8 Źródło: WUOZ w Warszawie

"Stylistyka willi jest charakterystyczna dla zabudowy z pierwszej dekady XX w. Historia willi wiąże się ze znanymi postaciami ze świata przemysłu i sztuki" - przekazał konserwator. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do poważnych zniszczeń obiektu, który jest obecnie nieużytkowany.

Willa przy ul. Kraszewskiego 10 została wzniesiona w 1910 roku na zlecenie właściciela składu towarów kolonialnych Władysława Kosmana i Teodozji z Sowińskich.

Willa "Jutrzenka", ul. Kraszewskiego 10 Źródło: WUOZ w Warszawie

"Otrzymała ona indywidualnie zaprojektowaną formę, umiejętnie łączącą formę architektoniczną oraz funkcje letniskowe. Bryła budynku o zróżnicowanych wysokościach głównego korpusu, nieznacznie niższego od strony północnej i południowej, rozczłonkowana została poprzez drewniane werandy" - zaznaczył konserwator.

Pensjonat w stylu narodowym

Willa przy Kraszewskiego 12 została wzniesiona w latach 20. XX w. W 1928 r. właścicielką posesji została Józefa z Różańskich Zarembina, zamieszkała przy ulicy Żurawiej w Warszawie.

"Budynek pełniący funkcję pensjonatu, otrzymał indywidualnie zaprojektowaną formę, łączącą aspiracje właścicieli z przeznaczeniem na cele letniskowe. Wzniesiona została w stylu narodowym, który łączył w sobie elementy architektury klasycznej z modernistycznym uproszczeniem" - poinformował konserwator.

Willa "Krysieńka", ul. Kraszewskiego 12 Źródło: WUOZ w Warszawie

Wille "Jezioranka", "Jutrzenka" oraz "Krysieńka" przy Kraszewskiego są obecnie nieużytkowane. "Stanowią własność prywatną, ich obecni właściciele w czasie oględzin obiektów deklarowali chęć podjęcia działań, które pozwolą na przywrócenie willom dawnej świetności i pozwolą na ich funkcjonowanie" - przekazał Dawidowicz.

Willa "Krysieńka", ul. Kraszewskiego 12 Źródło: WUOZ w Warszawie

Opracowała Katarzyna Kędra