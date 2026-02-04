Zderzenie na autostradzie A2 - nagranie z wideorejestratora Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pojazdy zderzyły się przed godziną 6 na odcinku autostrady A2 między węzłami Pruszków i Konotopa. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz ustalił, że do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy. - Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, żeby dostać się do osoby poszkodowanej - relacjonuje.

Na miejscu pracują straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Dwa pasy ruchu - prawy i środkowy - są zablokowane. Kierowcy mogą korzystać wyłącznie z lewego pasa jezdni. Utworzył się ogromny korek. Przed godziną 7. miał już około 10 kilometrów, po 7.30 zator w stronę Warszawy zaczynał się już na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki, około 15 kilometrów od miejsca wypadku.

Dotarliśmy do nagrania z wideorejestratora pojazdu, który jechał tuż za uszkodzonym w wypadku autem osobowym. Z filmu wynika, że nad ranem na autostradzie A2 panowały trudne warunki pogodowe. Jezdnia była przysypana śniegiem. Samochód wpadł w poślizg podczas zmiany pasa ruchu, następnie zderzył się z dwiema ciężarówkami. Jedna z nich ma uszkodzony przód kabiny, druga - naczepę.

Zderzenie na autostradzie A2 Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

OGLĄDAJ: Piotr Zgorzelski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24

Opracowała: Klaudia Kamieniarz