Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach

Jak poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, w okolicach 452. kilometra autostrady A2 w kierunku Warszawy doszło do dwóch kolizji.

W pierwszej uczestniczyli kierowcy ciężarówki marki Daf i osobowej Skody. - Obaj byli trzeźwi i z uprawnieniami. Do kolizji doszło podczas zmiany pasa ruchu. Kierujący mają różne wersje tego zdarzenia. Dlatego będzie kierowany wniosek do sądu o ustalenie sprawcy i ukaranie - wyjaśniła policjantka.

Do drugiego zdarzenia doszło w bliskiej odległości tego pierwszego. Zderzyły się ciężarowy daf oraz osobowy fiat.

Trwają czynności policji na miejscu. Autostrada jest przejezdna, ale ruch jest poważnie spowolniony. W kierunku Warszawy tworzył się korek o długości około 10 kilometrów.

