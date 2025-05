Zginęło pięć osób. Ustalenia prokuratury po tragicznym wypadku na S2

Ustalenia prokuratury po tragicznym wypadku na S2 Źródło: TVN24

Na trasie S2, w miejscowości Konotopa furgonetka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zmarło pięć osób, trzy są ranne. Jak ustaliła prokuratura, auto było przystosowana do przewozu osób.

Do tragicznego wypadku na węźle Konotopa w ciągu trasy S2 doszło w czwartek kilka minut przed godziną 2 w nocy. Furgonetka, w której jechało osiem osób, uderzyła w tył naczepy tira. Ciężarówka chwilę wcześniej uległa awarii i stała przy prawej krawędzi jezdni. W wyniku zdarzenia pięcioro pasażerów busa zginęło na miejscu. Kierowca, 53-letni obywatel Litwy oraz dwie pasażerki zostali zabrani do szpitala. Za kierownicą tira siedział 70-letni Polak. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu wypadków drogowych. Tuż po zdarzeniu nie było jasne, czy furgonetka mogła przewozić aż osiem osób.

Ustalenia prokuratury

Jak powiedział w czwartek po południu prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zdarzenie zostało zakwalifikowane wstępnie jako katastrofa w ruchu lądowym, czyli czyn z art. art. 173 par 1 i 3 kodeksu karnego. Wszyscy poza kierowcą to obywatele Polski. Na razie prokuratura nie potwierdziła tożsamości dwóch osób, które zginęły.

- Podążały z Pomorza z Tuszyna. Podróżni to właściciele stoisk handlowych. Jechali po zaopatrzenie. Doszło do najechania na tył ciężarówki. Kierowca podjął manewry obronne. Ścięta została prawa część pojazdu, w tej części, w której przebywali pasażerowie. Pojazd ten był przystosowany do przewozu osób. Osoby, które zginęły, były umiejscowione po prawej stronie pojazdu - poinformował Skiba. Jak dodał, nie wiadomo na ten moment, czy wszystkie osoby były przypięte pasami bezpieczeństwa.