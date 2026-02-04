Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wypadek na autostradzie A2. Auto wpadło w poślizg na zaśnieżonej jezdni. Jedna osoba nie żyje

Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2 - nagranie z wideorejestratora
Źródło: tvnwarszawa.pl
Na autostradzie A2 doszło nad ranem do zderzenia auta osobowego z dwiema ciężarówkami. Jedna osoba została poszkodowana i zmarła w szpitalu. Nagranie z chwili wypadku pokazuje, że auto osobowe wpadło w poślizg na zasypanej śniegiem jezdni.

Pojazdy zderzyły się przed godziną 6 na odcinku autostrady A2 między węzłami Pruszków i Konotopa. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz ustalił, że do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy. - Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, żeby dostać się do osoby poszkodowanej - relacjonuje.

Zasypana śniegiem autostrada

Dotarliśmy do nagrania z wideorejestratora pojazdu, który jechał tuż za uszkodzonym w wypadku autem osobowym. Z filmu wynika, że nad ranem na autostradzie A2 panowały trudne warunki pogodowe. Jezdnia była przysypana śniegiem. Samochód wpadł w poślizg podczas zmiany pasa ruchu, następnie zderzył się z dwiema ciężarówkami. Jedna z nich ma uszkodzony przód kabiny, druga - naczepę.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca citroenem podczas zmiany pasa ruchu straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg, uderzyła w bariery energochłonne, a następnie w dwa jadące w tym samym kierunku pojazdy ciężarowe - informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji w powiecie warszawskim zachodnim.

Jak dodaje, do szpitala zabrana została pasażerka citroena. - Otrzymaliśmy ze szpitala informację o śmierci kobiety - mówi policjantka.

Początkowo straż pożarna podała, że w zdarzeniu uczestniczyły wyłącznie trzy osoby - kierujący pojazdami. Policja zaprzecza jednak tej wersji. Jak ustalili funkcjonariusze, pojazdem osobowym podróżowały trzy osoby, a ciężarówkami - dwaj kierowcy.

Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ogromne utrudnienia

Na miejscu pracowały początkowo straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Od około godziny 7 swoje czynności rozpoczęła policja, a jezdnię zabezpiecza służba drogowa.

Dwa pasy ruchu - prawy i środkowy - są zablokowane. Kierowcy mogą korzystać wyłącznie z lewego pasa jezdni. Utworzył się ogromny korek. Przed godziną 7. miał już około 10 kilometrów, po 7.30 zator w stronę Warszawy zaczynał się już na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki, około 15 kilometrów od miejsca wypadku. Natomiast około 9.30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że zator ma już blisko 17,5 kilometra.

Kolejny wypadek na A2, tym razem Siedlce

Do podobnego zdarzenia doszło też po godzinie 7:00 na odcinku między węzłami Siedlce Zachód a Groszki, w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma osób poszkodowanych, ale GDDKiA podaje w komunikacie, że jezdnia jest zablokowana.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Praga Północ
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
Śródmieście
Utrudnienia na rondzie Wiatraczna
Komunikacyjny dramat na rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu
Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
TVN24
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozowali wjazd do tunelu
Ursynów
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
Białołęka
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Śródmieście
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
Wola
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
Bielany
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki