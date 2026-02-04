Zderzenie na autostradzie A2 - nagranie z wideorejestratora Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pojazdy zderzyły się przed godziną 6 na odcinku autostrady A2 między węzłami Pruszków i Konotopa. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz ustalił, że do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy. - Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, żeby dostać się do osoby poszkodowanej - relacjonuje.

Zasypana śniegiem autostrada

Dotarliśmy do nagrania z wideorejestratora pojazdu, który jechał tuż za uszkodzonym w wypadku autem osobowym. Z filmu wynika, że nad ranem na autostradzie A2 panowały trudne warunki pogodowe. Jezdnia była przysypana śniegiem. Samochód wpadł w poślizg podczas zmiany pasa ruchu, następnie zderzył się z dwiema ciężarówkami. Jedna z nich ma uszkodzony przód kabiny, druga - naczepę.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca citroenem podczas zmiany pasa ruchu straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg, uderzyła w bariery energochłonne, a następnie w dwa jadące w tym samym kierunku pojazdy ciężarowe - informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji w powiecie warszawskim zachodnim.

Jak dodaje, do szpitala zabrana została pasażerka citroena. - Otrzymaliśmy ze szpitala informację o śmierci kobiety - mówi policjantka.

Początkowo straż pożarna podała, że w zdarzeniu uczestniczyły wyłącznie trzy osoby - kierujący pojazdami. Policja zaprzecza jednak tej wersji. Jak ustalili funkcjonariusze, pojazdem osobowym podróżowały trzy osoby, a ciężarówkami - dwaj kierowcy.

Zderzenie na autostradzie A2 Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie na autostradzie A2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ogromne utrudnienia

Na miejscu pracowały początkowo straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Od około godziny 7 swoje czynności rozpoczęła policja, a jezdnię zabezpiecza służba drogowa.

Dwa pasy ruchu - prawy i środkowy - są zablokowane. Kierowcy mogą korzystać wyłącznie z lewego pasa jezdni. Utworzył się ogromny korek. Przed godziną 7. miał już około 10 kilometrów, po 7.30 zator w stronę Warszawy zaczynał się już na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki, około 15 kilometrów od miejsca wypadku. Natomiast około 9.30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że zator ma już blisko 17,5 kilometra.

Kolejny wypadek na A2, tym razem Siedlce

Do podobnego zdarzenia doszło też po godzinie 7:00 na odcinku między węzłami Siedlce Zachód a Groszki, w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma osób poszkodowanych, ale GDDKiA podaje w komunikacie, że jezdnia jest zablokowana.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała: Klaudia Kamieniarz