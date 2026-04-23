Okolice Zarzut dla kierowcy, który zniszczył bariery i zablokował ważną estakadę Alicja Glinianowicz |

Kierowca tira miał trzy promile Źródło: TVN24

W czwartek po południu kierujący usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

- Zapadła decyzja o trybie przyspieszonym postępowania, co umożliwia błyskawiczne postawienie sprawcy zarzutów - poinformowała nas st. asp. Martyna Podolska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Artykuł 178a par. 1 brzmi: "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Ciężarówka przebiła bariery

Wypadek na trasie S8

Do zdarzenia doszło w środę na węźle Konotopa w kierunku lotniska. Tir przebił bariery energochłonne. - Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne i stanął w poprzek drogi - informowała st. asp. Martyna Podolska.

Ustalono, że kierujący pojazdem ciężarowym obywatel Litwy, prowadził pod wpływem alkoholu - miał prawie trzy promile. Policjantka dodała, że badanie nie wykazało obecności innych środków odurzających.

Betonowe zapory w miejscu wyrwy

Kierujący nie wymagał hospitalizacji, został przewieziony do komisariatu policji w Ożarowie Mazowieckim.

Zdarzenie wywołało duże utrudnienia w ruchu. Pojazd blokował oba pasy prowadzące w stronę S2. Utrudnienia zakończyły się dopiero około północy. W miejscu staranowanych barierek i ekranów ustawiono tymczasowe bariery betonowe.