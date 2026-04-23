Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zarzut dla kierowcy, który zniszczył bariery i zablokował ważną estakadę

|
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Kierowca tira miał trzy promile
Źródło: TVN24
Kierowca, który w środę na węźle Konotopa staranował metalowe bariery i ekrany dźwiękochłonne, w wyniku czego na 12 godzin zablokował estakadę na węźle Konotopa, usłyszał zarzut.

W czwartek po południu kierujący usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

- Zapadła decyzja o trybie przyspieszonym postępowania, co umożliwia błyskawiczne postawienie sprawcy zarzutów - poinformowała nas st. asp. Martyna Podolska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Artykuł 178a par. 1 brzmi: "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka uderzyła w bariery
Ciężarówka uderzyła w bariery
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka uderzyła w bariery
Ciężarówka uderzyła w bariery
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka uderzyła w bariery
Ciężarówka uderzyła w bariery
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka uderzyła w bariery
Ciężarówka uderzyła w bariery
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka uderzyła w bariery
Ciężarówka uderzyła w bariery
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery
Źródło: TVN24
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery
Źródło: tvnwarszawa.pl/ Klemens Leczkowski
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery
Źródło: tvnwarszawa.pl
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery
Źródło: TVN24
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery
Źródło: TVN24

Wypadek na trasie S8

Do zdarzenia doszło w środę na węźle Konotopa w kierunku lotniska. Tir przebił bariery energochłonne. - Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne i stanął w poprzek drogi - informowała st. asp. Martyna Podolska.

Ustalono, że kierujący pojazdem ciężarowym obywatel Litwy, prowadził pod wpływem alkoholu - miał prawie trzy promile. Policjantka dodała, że badanie nie wykazało obecności innych środków odurzających.

Betonowe zapory w miejscu wyrwy
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Kierujący nie wymagał hospitalizacji, został przewieziony do komisariatu policji w Ożarowie Mazowieckim.

Zdarzenie wywołało duże utrudnienia w ruchu. Pojazd blokował oba pasy prowadzące w stronę S2. Utrudnienia zakończyły się dopiero około północy. W miejscu staranowanych barierek i ekranów ustawiono tymczasowe bariery betonowe.

Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie

Okolice

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiAlkoholPolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek w Makowcu
Auto zepchnięte wprost pod ciężarówkę. Nie żyje 19-latek
Okolice
Sztylet sprzed wieków znaleziony na stoisku handlowym
Sztylet sprzed wieków na giełdzie kolekcjonerskiej. Jego posiadacz zatrzymany
Ursynów
CBA zatrzymało siedem osób, śledztwo dotyczy zleceń realizowanych dla MSZ
Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zleceń dla MSZ
Włochy
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu
Wola
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
Okolice
Kierował autem mając ponad dwa promile i trzy aktywne zakazy
Dwa promile, trzy zakazy i "niepewne manewry" na drodze
Żoliborz
UW
"Przykra sprawa". Rektor o dużym wycieku danych
Śródmieście
Zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej
Zamkną ulicę na Mokotowie. Kierowcy pojadą objazdami
Mokotów
Korzystała z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami bezprawnie
Przerobiła trójkę na ósemkę. Parkowała na niebieskiej kopercie
Ochota
Policja zatrzymała poszukiwaną kobietę
Zachowywała się bardzo nerwowo. Miała dwa powody
Okolice
Policjanci zatrzymali 23-latka
Przyjechał po Bentleya, został zatrzymany
Wola
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Bagaż na stacji metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
Mokotów
Załoga LPR oślepiona laserem
Niebezpieczny incydent. Ktoś próbował oślepić załogę śmigłowca ratunkowego
Okolice
Ewakuacja stacji metra Pole Mokotowskie, Warszawa
Trzy stacje metra zostały zamknięte
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Piszą o destabilizacji w muzeum, ostrzegają przed jego marginalizacją
Śródmieście
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar hal. Biegli nie mogą wejść na pogorzelisko
Okolice
Marihuana, amfetamina i extasy w praskim mieszkaniu (zdj. ilustracyjne)
Akcja w zagłębiu narkotykowym. 34-latek zatrzymany
Praga Północ
Zderzenie na ulicy 11 listopada
Zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami
Praga Północ
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
Praga Północ
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
Śródmieście
Pierwsza przeprawa nurogęsi w 2026 roku
Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny
Śródmieście
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Od rosyjskiej enklawy do miejskiego osiedla. Pięciu finalistów konkursu architektonicznego
Mokotów
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Okolice
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
Białołęka
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Okolice
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Wola
Pawilony nad Wisłą czeka remont
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki