Okolice Pijany zniszczył bariery, zablokował ważną estakadę. Wyrok dwie doby po zdarzeniu Alicja Glinianowicz |

Kierowca tira miał trzy promile

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę na łącznicy trasy S8 z S2, na węźle Konotopa kierowca tira uderzył w bariery i ekrany energochłonne. Trasa przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. Kierowca, obywatel Litwy, był pijany. Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

"Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci skierowali wniosek o rozpoznanie sprawy z zastosowaniem trybu przyspieszonego i w ten sposób, w niespełna 48 godzin, zapadł wyrok pruszkowskiego sądu" - przekazała w piątek stołeczna policja.

49-latek usłyszał wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres pięciu lat oraz 15 tysięcy złotych grzywny.

Kierowca był sądzony na podstawie artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Artykuł 178a par. 1 brzmi: "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Ciężarówka przebiła bariery Ciężarówka uderzyła w bariery Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Ciężarówka uderzyła w bariery Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Ciężarówka uderzyła w bariery Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Ciężarówka uderzyła w bariery Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Ciężarówka uderzyła w bariery Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Ciężarówka przebiła bariery Źródło: TVN24 Ciężarówka przebiła bariery Źródło: tvnwarszawa.pl/ Klemens Leczkowski Ciężarówka przebiła bariery Źródło: tvnwarszawa.pl Ciężarówka przebiła bariery Źródło: TVN24 Ciężarówka przebiła bariery Źródło: TVN24

Betonowe zapory w miejscu wyrwy Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie