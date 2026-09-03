Mazowieckie Ciężarówka wywróciła się na autostradzie. Jedna osoba w szpitalu Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Do zderzenia doszło w środę około godziny 20 na autostradzie A2 między węzłami Konotopa i Pruszków. Jak informuje młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, samochód ciężarowy typu WUKO (służy do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych) zderzył się z autem osobowym, po czym wywrócił się na pas dzielący jezdnię.

- Jedna osoba poszkodowana z samochodu ciężarowego została zabrana do szpitala - mówi strażak.

Ciężarówka wywróciła się na A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli rozbite pojazdy i udzielili pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia. Po zakończeniu czynności policji, służba drogowa zajęła się usunięciem uszkodzonej ciężarówki.

Ciężarówka wywróciła się na A2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała przed utrudnieniami. Lewy oraz środkowy pas jezdni w kierunku Poznania były zablokowane. Utworzył się duży korek, w którym utknęli kierowcy dojeżdżający do autostrady zarówno z trasy S8, jak i z S2.