Ciężarówka wywróciła się na autostradzie. Jedna osoba w szpitalu
Do zderzenia doszło w środę około godziny 20 na autostradzie A2 między węzłami Konotopa i Pruszków. Jak informuje młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, samochód ciężarowy typu WUKO (służy do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych) zderzył się z autem osobowym, po czym wywrócił się na pas dzielący jezdnię.
- Jedna osoba poszkodowana z samochodu ciężarowego została zabrana do szpitala - mówi strażak.
Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli rozbite pojazdy i udzielili pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia. Po zakończeniu czynności policji, służba drogowa zajęła się usunięciem uszkodzonej ciężarówki.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała przed utrudnieniami. Lewy oraz środkowy pas jezdni w kierunku Poznania były zablokowane. Utworzył się duży korek, w którym utknęli kierowcy dojeżdżający do autostrady zarówno z trasy S8, jak i z S2.