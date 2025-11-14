Logo TVN Warszawa
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na przejeździe kolejowym w Komorowie doszło do zderzenia pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej z samochodem. Tory w kierunku Warszawy są zablokowane.

Do zdarzenia doszło z udziałem pociągu relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD po godzinie 18 na przejeździe kolejowo-drogowym koło stacji Komorów. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na miejscu pracowała policja. - Na przejeździe kolejowym na przejazd czekał samochód osobowy marki Mercedes. Z nieustalonych przyczyn ruszył i delikatnie uderzył w pociąg. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kierowca mercedesa otrzymał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych - poinformował Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Są utrudnienia

Występują utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD. "Wybrane pociągi mogą ulec opóźnieniu, odwołaniu na części relacji lub na całych relacjach" - podała w komunikacie WKD.

Wprowadzono honorowanie biletów WKD we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna - Grodzisk Mazowiecki. Honorowanie biletów obowiązuje do odwołania.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

