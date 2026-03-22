Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało

Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W starym domu w miejscowości Komorów w powiecie pruszkowskim wybuchł pożar i zawalił się strop. Pod gruzami ratownicy znaleźli szczątki osoby.

Jak poinformował młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, zgłoszenie o pożarze wpłynęło przed godziną 9.

- Zgłoszenie dotyczyło budynku murowanego, dwukondygnacyjnego przy ulicy Kolejowej w Komorowie. W trakcie trwania pożaru doszło do zawalenia się stropu - przekazał strażak. Do akcji zadysponowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej.

Ratownicy znaleźli szczątki

Jak mówił po godzinie 14, istniało podejrzenie, że pod gruzami może znajdować się osoba. Wyjaśnił też, że ratownicy szukali starszej osoby, która miała zamieszkiwać ten budynek.

To podejrzenie niestety się potwierdziło. - W trakcie przeszukiwania gruzowiska ratownicy odnaleźli szczątki osoby. Na obecną chwilę nie możemy określić płci tej osoby - wyjaśnił młodszy kapitan Składanowski.

Dalsze czynności w sprawie tragicznego pożaru prowadzi policja i prokuratura.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Pożary
Czytaj także:
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina. Chodzi o "zorganizowaną przestępczość narkotykową"
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Okolice
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
Pożar na Migdałowej
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Ursynów
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Śródmieście
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
Ulice
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o profesjonalnej karetce. "Warto walczyć do końca"
Okolice
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
Okolice
Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków
90 kilogramów substancji na posesji, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu
Brutalny atak na 20-latka w centrum Warszawy. Nikt nie zareagował
Śródmieście
Utrudnienia na POW po zderzeniu dwóch pojazdów
Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy. Utrudnienia
Włochy
Polscy lekarze operowali pacjentów na odległość
Lekarze w Chinach, operowani pacjenci w warszawskim szpitalu. Dwa przełomowe zabiegi
Mokotów
Mały samolot rozbił się na Lotnisku Warszawa-Babice
Mały samolot zjechał z pasa startowego, zarył przodem w ziemię
Bemowo
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Wybrano projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Wesoła
Zniszczona elewacja i zabytkowa tablica przy Brackiej
Graffiti na pamiątkowej tablicy. Farbą oberwała też zabytkowa kamienica
Śródmieście
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
Praga Północ
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
Śródmieście
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
Ochota
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
28 obiektów ma status "budowli ochronnych" w razie konfliktu. Pełna lista
Śródmieście
Sprawą zajmuje się prokuratura
Lekarka miała dwa promile, w takim stanie przyjęła 23 pacjentów
Okolice
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zajął bezprawnie działkę. Ściągnął na siebie problemy bałaganem i zwierzętami
Alicja Glinianowicz
Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (zdjęcie ilustracyje)
Darmowe konsultacje i warsztaty z psychiatrami i psychologami
Śródmieście
Pijany mężczyzna uszkodził figurę krowy
Kopnął plastikową krowę, ale to był dopiero początek
Okolice
Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla napastnika
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą. Są ranni (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie dwóch pojazdów pod Warszawą. Na miejscu śmigłowiec LPR
Okolice
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki