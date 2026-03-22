W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało

W wyniku pożaru zawalił strop budynku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, zgłoszenie o pożarze wpłynęło przed godziną 9.

- Zgłoszenie dotyczyło budynku murowanego, dwukondygnacyjnego przy ulicy Kolejowej w Komorowie. W trakcie trwania pożaru doszło do zawalenia się stropu - przekazał strażak. Do akcji zadysponowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej.

Ratownicy znaleźli szczątki

Jak mówił po godzinie 14, istniało podejrzenie, że pod gruzami może znajdować się osoba. Wyjaśnił też, że ratownicy szukali starszej osoby, która miała zamieszkiwać ten budynek.

To podejrzenie niestety się potwierdziło. - W trakcie przeszukiwania gruzowiska ratownicy odnaleźli szczątki osoby. Na obecną chwilę nie możemy określić płci tej osoby - wyjaśnił młodszy kapitan Składanowski.

Dalsze czynności w sprawie tragicznego pożaru prowadzi policja i prokuratura.

Pożar wybuchł w domu na terenie Komorowa Źródło: Tomek