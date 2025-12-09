Rozbity tir blokuje trasę. Korek na wjeździe do Warszawy

Informację o utrudnieniach na łącznicy zjazdowej z trasy S8 na trasę S2 w miejscowości Kolonia Opacz podała we wtorek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do zdarzenia doszło o godzinie 5.50.
Rozbity tir blokuje dwa pasy
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, podczas zjazdu na trasę S2 załadowany towarem tir uderzył w bariery i stanął w poprzek jezdni. Zablokował dwa pasy jezdni.
- Do zdarzenia doszło dokładnie na rozjeździe, którym kierowcy zjeżdżają z trasy S8 na Południową Obwodnicę Warszawy. Po zjechaniu z jezdni głównej na boczną, można pojechać już tylko w kierunku Ursynowa, pasy w stronę Konotopy są zablokowane - relacjonował Węgrzynowicz.
Przed węzłem Opacz w kierunku Warszawy utworzył się pięciokilometrowy zator. Drogowcy szacują, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 9. Ale według informacji naszego reportera usuwanie skutków kolizji może potrwać dłużej, nawet do 11.30. - Holowniki są dopiero w drodze - poinformował o godzinie 7.30.
Wpadł w poślizg, uderzył w bariery
Jak potwierdził komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, informacja o tym zdarzeniu wpłynęła przed godziną 6. - Kierowca pojazdu ciężarowego, obywatel Litwy, wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Droga w tym miejscu jest nieprzejezdna. Kierujący był trzeźwy. Został ukarany mandatem - przekazał policjant.
- Utrudnienia związane z tym zdarzeniem mogą potrwać co najmniej do godziny 10 - ostrzegł komisarz Wiśniewski.
