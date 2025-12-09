Logo TVN Warszawa
Okolice

Rozbity tir blokuje trasę. Korek na wjeździe do Warszawy

Tir stanął w poprzek
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
We wtorek rano na węźle Opacz ciężarówka stanęła w poprzek jezdni. Zablokowany jest wjazd na trasę S2. Utrudnienia potrwają kilka godzin.

Informację o utrudnieniach na łącznicy zjazdowej z trasy S8 na trasę S2 w miejscowości Kolonia Opacz podała we wtorek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do zdarzenia doszło o godzinie 5.50.

Rozbity tir blokuje dwa pasy

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, podczas zjazdu na trasę S2 załadowany towarem tir uderzył w bariery i stanął w poprzek jezdni. Zablokował dwa pasy jezdni.

Tir stanął w poprzek
Tir stanął w poprzek
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

- Do zdarzenia doszło dokładnie na rozjeździe, którym kierowcy zjeżdżają z trasy S8 na Południową Obwodnicę Warszawy. Po zjechaniu z jezdni głównej na boczną, można pojechać już tylko w kierunku Ursynowa, pasy w stronę Konotopy są zablokowane - relacjonował Węgrzynowicz.

Przed węzłem Opacz w kierunku Warszawy utworzył się pięciokilometrowy zator. Drogowcy szacują, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 9. Ale według informacji naszego reportera usuwanie skutków kolizji może potrwać dłużej, nawet do 11.30. - Holowniki są dopiero w drodze - poinformował o godzinie 7.30.

Tir stanął w poprzek
Tir stanął w poprzek
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Wpadł w poślizg, uderzył w bariery

Jak potwierdził komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, informacja o tym zdarzeniu wpłynęła przed godziną 6. - Kierowca pojazdu ciężarowego, obywatel Litwy, wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Droga w tym miejscu jest nieprzejezdna. Kierujący był trzeźwy. Został ukarany mandatem - przekazał policjant.

- Utrudnienia związane z tym zdarzeniem mogą potrwać co najmniej do godziny 10 - ostrzegł komisarz Wiśniewski.

Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Czytaj też: Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu, żeby samochody zaczęły się rozjeżdżać

Klatka kluczowa-66935
Strażacy utknęli w korku na S2 jadąc do karambolu
Źródło: OSP Raszyn

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

