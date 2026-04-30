Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski

Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kierwiński: zarzutem nie jest to, że kupowano węgiel, tylko że kupiono chłam, kupiono coś, co się do niczego nie nadaje
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o kolejnych zatrzymaniach w sprawie dotyczącej "skandalicznego zakupu najniższej jakości węgla za rządów Mateusza Morawieckiego". "W ramach śledztwa weryfikowane są również okoliczności związane z dostawami węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej" - poinformował.

Jacek Dobrzyński przekazał, że na polecenie wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci CBA zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego trzech mężczyzn - byłego współpracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwóch przedstawicieli spółki działającej w branży węglowej.

Ustalenia śledczych w sprawie umów

"Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2022–2023 jeden z zatrzymanych, działający z upoważnienia ówczesnego prezesa tej rządowej agencji, wpływał na przebieg postępowań zakupowych, aby zapewnić wybranej firmie kontrakt na dostawy węgla" - zaznaczył rzecznik.

Dodał, że "wagę przestępstwa podkreśla fakt, że warszawska spółka nie miała odpowiedniego doświadczenia, zaplecza technicznego ani personelu do realizacji zamówień". Podkreślił przy tym, że "niezmiernie ważne jest to, że Bank Gospodarstwa Krajowego odmówił spółce udzielenia akredytywy, a Centralne Biuro Antykorupcyjne wydało jej negatywną rekomendację".

Dobrzyński wskazał, że "mimo to prezes spółki oraz jej pełnomocnik - w trakcie realizacji dostaw - załatwiali sobie korzystniejsze warunki poprzez kolejne aneksy do umów, dzięki czemu dostawali preferencyjne warunki płatności, w tym wypłaty zaliczek, zmieniali warunki transportu względem pierwotnych ustaleń oraz unikali kar umownych, czerpiąc dodatkowe korzyści ze składowania węgla".

Z wpisu rzeczniczka dowiadujemy się też, że śledztwo dotyczy "przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS przy podpisywaniu i realizacji umów na zakup węgla".

Oprócz tego, w toku postępowania ustalono, że "osoby odpowiadające za realizację dostaw doprowadziły do zakupu węgla, którego parametry jakościowe rażąco nie odpowiadały parametrom określonym w decyzjach zakupowych".

Afera węglowa. Kierwiński: kryzys służył do tego, aby generować dziwne transakcje
Węgiel z Rosji

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał też, że w ramach śledztwa weryfikowane są również okoliczności związane z dostawami węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. "Działania doprowadziły do powstania szkody interesu publicznego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wielkich rozmiarach, szacowanej na kwotę co najmniej 530 mln zł" - wyliczył na koniec.

Afera węglowa

Pod koniec lutego informowaliśmy na tvn24.pl, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie "afery węglowej". Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zadecydowała o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie afery węglowej rządu PiS.

Kierwiński przypomniał, że chodzi o rok 2022, kiedy w związku z potrzebą dostarczenia węgla gospodarstwom indywidualnym zapadły dwie decyzje ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, aby kupić ten węgiel.

Szef MSWiA dodał, że 54 procent kupionego wtedy węgla pochodziło z Kazachstanu, 31 procent z Kolumbii, a 14 procent z Australii.

W ocenie szefa MSWiA wątpliwości budzą również pośrednicy, od których kupowano węgiel.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki