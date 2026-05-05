Pojadą 160 kilometrów na godzinę i przewiozą ponad pół tysiąca pasażerów

Nowe składy FLIRT zasilą tabor Kolei Mazowieckich
Dziewięć pociągów FLIRT zasili tabor Kolei Mazowieckich. Nowe składy kolejarze odebrali we wtorek. Odbyły się już przejazdy testowe. Nowoczesne pociągi pojadą 160 kilometrów na godzinę i zmieszczą 582 pasażerów.

Składy wyprodukowane w Siedlcach przez Stadlera, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, przeszły jazdy testowe bez pasażerów, tzw. jazdy obserwowane. Ich pozytywny wynik umożliwił przekazanie pojazdów przewoźnikowi.

- Od ponad 20 lat rozwijamy Koleje Mazowieckie. W tym czasie spółka stała się czołowym przewoźnikiem w skali całego kraju. Tylko w tym roku do spółki trafią aż 53 pociągi FLIRT. To nowoczesne i bezpieczne pojazdy, dzięki którym znacznie poprawi się komfort podróżowania - powiedział cytowany w komunikacie marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Gdzie pojadą nowe składy?

W najbliższym czasie pociągi zostaną skierowane do obsługi wybranych połączeń m.in. na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego.

- Rozpoczynamy realizację rekordowego w historii spółki kontraktu obejmującego dostawę 75 nowoczesnych pojazdów. Zakup nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej - zaznaczył prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Wszystkie dziewięć odebranych pojazdów zostało dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamówienie realizowane jest w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach, który w poprzednich latach dostarczył już Kolejom Mazowieckim łącznie 71 pojazdów FLIRT.

Źródło: KM

- Dostarczenie pierwszych dziewięciu pociągów w tak krótkim czasie, po 22 miesiącach od podpisania kontraktu, to ogromne wyzwanie, ale także powód do wielkiej dumy. Pracujemy pełną parą - z linii produkcyjnej co tydzień wyjeżdża jeden pojazd. W naszych halach dominują dziś biało-żółto-zielone pojazdy dla Kolei Mazowieckich, których w tym roku dostarczymy aż 53 - podkreślił prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach.

Pięcioczłonowe pociągi FLIRT w barwach KM są niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe. Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KM

Katarzyna Kędra
