Pojadą 160 kilometrów na godzinę i przewiozą ponad pół tysiąca pasażerów

Siedlce (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Składy wyprodukowane w Siedlcach przez Stadlera, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, przeszły jazdy testowe bez pasażerów, tzw. jazdy obserwowane. Ich pozytywny wynik umożliwił przekazanie pojazdów przewoźnikowi.

- Od ponad 20 lat rozwijamy Koleje Mazowieckie. W tym czasie spółka stała się czołowym przewoźnikiem w skali całego kraju. Tylko w tym roku do spółki trafią aż 53 pociągi FLIRT. To nowoczesne i bezpieczne pojazdy, dzięki którym znacznie poprawi się komfort podróżowania - powiedział cytowany w komunikacie marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Gdzie pojadą nowe składy?

W najbliższym czasie pociągi zostaną skierowane do obsługi wybranych połączeń m.in. na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego.

- Rozpoczynamy realizację rekordowego w historii spółki kontraktu obejmującego dostawę 75 nowoczesnych pojazdów. Zakup nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej - zaznaczył prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Wszystkie dziewięć odebranych pojazdów zostało dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamówienie realizowane jest w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach, który w poprzednich latach dostarczył już Kolejom Mazowieckim łącznie 71 pojazdów FLIRT.

Nowe składy FLIRT zasilą tabor Kolei Maowieckich Źródło: KM

- Dostarczenie pierwszych dziewięciu pociągów w tak krótkim czasie, po 22 miesiącach od podpisania kontraktu, to ogromne wyzwanie, ale także powód do wielkiej dumy. Pracujemy pełną parą - z linii produkcyjnej co tydzień wyjeżdża jeden pojazd. W naszych halach dominują dziś biało-żółto-zielone pojazdy dla Kolei Mazowieckich, których w tym roku dostarczymy aż 53 - podkreślił prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach.

Pięcioczłonowe pociągi FLIRT w barwach KM są niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe. Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.

