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Mazowieckie

"Zginął człowiek, my to przewidzieliśmy. Może być gorzej". Kolejarze chcą protestować

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Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim (10.09.2026, 7:00)
"Zginął człowiek. My to przewidzieliśmy"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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- Niestety stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego pozostawia wiele do życzenia. Zginął człowiek, są ofiary w ludziach. My to przewidzieliśmy, dla nas to żadne zaskoczenie. Może być jeszcze gorzej, jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania - ocenił przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

Miętek odniósł się do zapowiedzi o proteście kolejarzy zaplanowanym na piątek, 11 września. Związek maszynistów rozważa go po wypadku w Sokolnikach Suchych. Tego dnia pociągi w całej Polsce mogą zwolnić na przejazdach do 20 kilometrów na godzinę, co może uderzyć w podróżnych.

- Niestety inne formy dialogu społecznego nie pomogły. My o bezpieczeństwie na kolei mówimy, apelujemy w różnych formach już od wielu lat. Była demonstracja przed Ministerstwem Infrastruktury w listopadzie 2024 roku. Nic nie przyniosła - powiedział Miętek. Jak dodał, przedstawiciele związku przekazali wtedy również petycję.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Kilka poważnych wypadków na torach

- Niestety stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego pozostawia wiele do życzenia. Zginął człowiek, są ofiary w ludziach. My to przewidzieliśmy, dla nas to żadne zaskoczenie. Może być jeszcze gorzej, jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania – ocenił Miętek.

Jego zdaniem, działania zaplanowane na 11 września mają zwrócić uwagę opinii publicznej na problem bezpieczeństwa na kolei.

Przedstawiciel kolejarzy stwierdził, że "trzeba się z tym zmierzyć i nie może nikt więcej zginąć na polskich kolejach". Ocenił, że na rozwój kolei idą miliardy złotych, ale - jak przewiduje - "to wszystko pęknie jak bańka mydlana, jak dojdzie do poważnej katastrofy kolejowej". - Niestety to się stało. W 2024 roku, na przejeździe kolejowym w styczniu zginął maszynista rewizor, a w lipcu maszynista w wypadku pod Warszawą Kolei Mazowieckich. Tak nie może być. W ostatnim czasie mamy co najmniej kilka bardzo poważnych wypadków na przejazdach kolejowych - stwierdził.

Prokuratorzy zabezpieczyli rejestrator

Prokuratorzy z Przysuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy późnym wieczorem.

Rzeczniczka prokuratury Aneta Góźdź przekazała, że śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Jak mówił wcześniej prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński, monitoring znajdujący się w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku.

Rzeczniczka wskazała w komunikacie prasowym, że zabezpieczaniem na miejscu zdarzenia dowodów i śladów kryminalistycznych zajmowali się policjanci z Przysuchy i komend ościennych przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

- Nadzór nad tymi czynnościami sprawował także prokurator z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, specjalizujący się w prowadzeniu śledztw dotyczących katastrof w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, z udziałem biegłego z zakresu kolejnictwa - powiedziała prok. Góźdź. Zaznaczyła, że w oględzinach uczestniczyli też przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz komisji kolejowej PKP Skarżysko-Kamienna.

- Do zabezpieczenia miejsca zdarzenia wykorzystano dron, jak też specjalistyczne urządzenie skanujące, będące na wyposażeniu mazowieckiej policji, który posłuży do dokładnego zarejestrowania i zwymiarowania miejsca zdarzenia w formule 3D, a utrwalone dane będą wykorzystane przez biegłych - powiedziała Góźdź.

Prokuratura o przebiegu katastrofy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokuratura o przebiegu katastrofy

MAZOWIECKIE

Zmarła jedna z pasażerek

Do wypadku doszło około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko DK 12. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem InterCity relacji Lublin Główny-Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.

Rzeczniczka prokuratury podała, że ośmioro pasażerów po wstępnej segregacji medycznej wymagało pilnej interwencji i zostało przetransportowanych do szpitali w Radomiu oraz Kielcach. - Jedna z pasażerek w wyniku doznanych obrażeń zmarła w szpitalu. Cztery osoby pozostają w stanie ciężkim. W placówkach medycznych w stanie ciężkim przebywają również maszynista pociągu oraz kierowca ciężarówki – powiedziała Góźdź. Ze względu na stan zdrowia obu kierujących, śledczym nie udało się ich dotychczas przesłuchać. - Prokurator ustali, czy w chwili zdarzenia byli trzeźwi - wyjaśniła rzeczniczka.

Postępowanie prokuratury

Decyzją prokuratora okręgowego w Radomiu śledztwo prowadzone będzie na szczeblu tej prokuratury. Postępowanie toczyć się będzie w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i kolejowej, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, której następstwem jest śmierć człowieka, tj. czynu z art. 173 par. 2 i 4 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Do wypadku w Sokolnikach Suchych odniósł się w środę premier Donald Tusk. Podkreślił, że ta katastrofa kolejowa pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
WypadkiKolej
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