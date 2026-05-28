Okolice Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił Oprac. Dariusz Gałązka

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu

Do zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej w Kołbieli.

"Już na samym początku interwencji mundurowi wyczuli od 39-latka silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia - urządzenie wykazało 1,3 promila" - poinformował w komunikacie podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Złamał trzy dożywotnie zakazy

Policjanci sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wtedy wyszło na jaw, że 39-latek posiadał aż trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

"Mężczyzna w rażący sposób zlekceważył wcześniejsze wyroki sądu, wykazując się skrajnym brakiem odpowiedzialności i narażając zdrowie oraz życie innych uczestników ruchu" - podkreślił Domarecki.

"Mężczyzna usłyszał już zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu. Z uwagi na to, że 39-latek był już wcześniej skazywany za podobne przestępstwa, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Oznacza to, że górna granica ustawowego zagrożenia karą zostaje w tym przypadku podniesiona o połowę. Mężczyźnie grozi nawet 7,5 roku pozbawienia wolności" - przekazał policjant.

39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów

Brak wniosku o areszt

Prokuratura Rejonowa w Otwocku nie zawnioskowała o areszt dla 39-latka, co - przy tak poważnych przewinieniach, działaniu w warunkach recydywy - może dziwić. Śledczy zastosowali wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru trzy razy w tygodniu, który został połączony z każdorazowym badaniem trzeźwości.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, której podlega otwocka prokuratura zapytaliśmy o powód niewystąpienia z wnioskiem o areszt. Czekamy na odpowiedź.