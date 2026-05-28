Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił

|
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
Policjanci z podwarszawskiego Otwocka zatrzymali do kontroli kierowcę. Okazało się, że jest pijany i złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Mimo to, prokuratura nie wnioskowała o areszt dla 39-latka.

Do zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej w Kołbieli.

"Już na samym początku interwencji mundurowi wyczuli od 39-latka silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia - urządzenie wykazało 1,3 promila" - poinformował w komunikacie podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Wyszedł w styczniu, w maju usłyszał osiem zarzutów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyszedł w styczniu, w maju usłyszał osiem zarzutów

Złamał trzy dożywotnie zakazy

Policjanci sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach. Wtedy wyszło na jaw, że 39-latek posiadał aż trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

"Mężczyzna w rażący sposób zlekceważył wcześniejsze wyroki sądu, wykazując się skrajnym brakiem odpowiedzialności i narażając zdrowie oraz życie innych uczestników ruchu" - podkreślił Domarecki.

"Mężczyzna usłyszał już zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu. Z uwagi na to, że 39-latek był już wcześniej skazywany za podobne przestępstwa, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Oznacza to, że górna granica ustawowego zagrożenia karą zostaje w tym przypadku podniesiona o połowę. Mężczyźnie grozi nawet 7,5 roku pozbawienia wolności" - przekazał policjant.

39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Brak wniosku o areszt

Prokuratura Rejonowa w Otwocku nie zawnioskowała o areszt dla 39-latka, co - przy tak poważnych przewinieniach, działaniu w warunkach recydywy - może dziwić. Śledczy zastosowali wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru trzy razy w tygodniu, który został połączony z każdorazowym badaniem trzeźwości.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, której podlega otwocka prokuratura zapytaliśmy o powód niewystąpienia z wnioskiem o areszt. Czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
TVN24
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
TVN24
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
Okolice
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
TVN24
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
BIZNES
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
Śródmieście
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba ranna
TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
BIZNES
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
Okolice
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
TVN24
Zwabił mężczyznę pod klubem na Mazowieckiej
Zwabił go przy klubie, woził po mieście, próbował okraść
Śródmieście
Siedem z nich – cztery samce i trzy samice – otrzymało obroże telemetryczne
Osiem niedźwiedzi pod specjalnym nadzorem
Bieszczady
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o zatrzymanych: służby nie raz się nimi interesowały
TVN24
58 min
Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
"On będzie się bił o to stanowisko". Tusk ma dwa duże nazwiska
TVN24
Ryszard Petru
Ryszard Petru w rządzie? Minister nie mówi "nie"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Bandar Abbas, Iran
Reuters: USA zaatakowały miasto nad cieśniną Ormuz
TVN24
Sejm
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż
TVN24
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje decyzję prezydenta
TVN24
EN_01662405_0088
"Rozejście" Kaczyńskiego i Nawrockiego. Profesor Dudek: jestem zaskoczony, że o tak drobną sprawę
Kropka nad i
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki