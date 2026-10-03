Tragiczny pożar pod Warszawą. Nie żyje 19-latek
Zgłoszenie dotyczące pożaru w domu jednorodzinnym w miejscowości Koczargi Stare strażacy odebrali kilkanaście minut po godzinie 12.
- Paliło się poddasze domu jednorodzinnego. Panowało duże zadymienie. W jednym z pomieszczeń strażacy znaleźli ciało 19-letniego mężczyzny - powiedział młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starych Babicach.
W akcji gaśniczej brały udział cztery jednostki.
Ewakuowało się pięć osób
Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, z domu ewakuowało się łącznie pięć osób. Nie odniosły obrażeń.
- Przyczyna pożaru na ten moment nie jest znana. Na miejscu pracują policjanci, prokurator oraz biegły z zakresu pożarnictwa - powiedział policjant.
Źródło: tvnwarszawa.pl