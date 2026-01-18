Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję

Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach Źródło: TVN24

Uchwała w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Kobyłce została przyjęta podczas piątkowej sesji - 16 stycznia. Dotyczy ona punktów, które oferują napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem ich sprzedaży. Wyjątkiem są więc restauracje i bary. Termin wejścia w życie nowych przepisów określono na 16 marca 2026 roku.

Proponowali złagodzenie restrykcji

Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22.00-6.00. Podczas sesji radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o nieco łagodniejsze restrykcje.

"Radny Andrzej Michalik z naszego klubu złożył konkretny wniosek o złagodzenie uchwały i wprowadzenie ograniczenia dopiero od godziny 23.00 do 6.00. Argumentował to bardzo prosto i uczciwie. Drobni przedsiębiorcy, właściciele osiedlowych sklepików i stacji paliw, już i tak bardzo mocno odczuwają skutki uchwały o podwyżce podatków od nieruchomości, którą rada przyjęła pod koniec 2025 roku" - relacjonowała na Facebooku radna Klaudia Żebrowska.

Propozycja skrócenia nocnej ciszy alkoholowej nie spotkała się jednak z aprobatą ze strony radnych innych klubów. Wniosek został odrzucony.

Obawiali się "turystyki alkoholowej"

Radny Marcin Zdunek przypomniał, że uchwała jest odpowiedzią na sygnały mieszkańców, dane dotyczące bezpieczeństwa oraz wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 8-31 grudnia 2025 roku. "Jej celem jest poprawa porządku publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w godzinach nocnych" - napisał w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że podobne restrykcje obowiązują już w sąsiedniej Zielonce i Ząbkach, niebawem pojawią się także w Wołominie. W grudniu ubiegłego roku radny Zdunek wskazywał, że Kobyłce potrzebne są takie przepisy z uwagi na obawy o tak zwaną "turystykę alkoholową".

Coraz częstsze rozwiązanie w polskich gminach

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce.

W województwie mazowieckim zakaz sprzedaży nocą alkoholu w sklepach i na stacjach paliw obowiązuje w około 30 miastach i gminach, w tym od 2 stycznia tego roku na przykład w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta. Ograniczenia pojawiły się także w Błoniu (powiat warszawski zachodni). Niebawem zaczną także obowiązywać na terenie Piaseczna.

Na terenie stolicy trwa pilotażowy program nocnej ciszy alkoholowej, który objął dwie dzielnice: Śródmieście i Pragę Północ. Docelowo zakaz ma objąć całe miasto.

