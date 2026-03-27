Nieprawidłowości w liczeniu głosów w komisji wyborczej. Decyzja prokuratury

Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej
Źródło: TVN24
Jest decyzja prokuratury w sprawie dziewięciu członków Obwodowej Komisji Wyborczej numer 12 w Kobyłce. Śledczy zarzucali im nieprawidłowości w liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do Sądu Rejonowego w Wołominie trafił wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec wszystkich członków komisji.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie Karolina Staros, 23 marca prokuratura zakończyła kolejne postępowanie dotyczące nieprawidłowości w trakcie liczenia głosów oddanych w II turze wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku. Dotyczyło Obwodowej Komisji Wyborczej numer 12 w Kobyłce.

"Wszystkim dziewięciu członkom komisji przedstawiono zarzuty o to, że działając nieumyślnie, na skutek niezachowania ostrożności podczas wykonywania funkcji członka obwodowej komisji wyborczej, nie dopełnili swoich obowiązków w ten sposób, że przyjęli metodę obliczania głosów niezgodną z przepisami Kodeksu wyborczego, wskutek czego doszło do błędnego przypisania 110 głosów ważnie oddanych na kandydata Rafała Kazimierza Trzaskowskiego jako oddanych na kandydata Karola Tadeusza Nawrockiego" - przekazała prokurator Staros.

Odwrócony wynik kandydatów, dziewięć osób oskarżonych
TVN24

Przyznali się

Jak zaznaczyła rzeczniczka, czyny zarzucone podejrzanym zostały zakwalifikowane z artykułu 231 par. 3 Kodeksu karnego w związku z artykułem 231 par. 1 Kodeksu karnego (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza).

Prokurator Staros wskazała, że w toku postępowania wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Prokuratura się z tym zgodziła. Do Sądu Rejonowego w Wołominie trafił już wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec wszystkich dziewięciu członków komisji.

"Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą pięciu lat pozbawienia wolności, a także jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa" - wyjaśniła rzeczniczka prokuratury.

Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Wybory prezydenckie 2025ProkuraturaKobyłka
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
