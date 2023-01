Drugi podejrzany o udział w napadzie na sklep w Kobyłce usłyszał zarzuty. W sieci pojawiło się nagranie

Policjanci zatrzymali drugiego podejrzanego o udział w napadzie na sklep w Kobyłce. 22-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Pierwszy z napastników, w wyniku szamotaniny z właścicielem sklepu, został przez niego ugodzony nożem. Jego ciało znaleziono na pobliskim parkingu. W internecie pojawiło się nagranie z monitoringu, pokazujące napad.

Informacje o zatrzymaniu przekazała Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. - Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek około godziny 19 w Kobyłce - podała policjantka.

Jak ustaliła PAP, zatrzymany to 22-letni obywatel Polski. Jak podało później Polskie Radio RDC mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przyznał się on do zarzucanego czynu oraz złożył wyjaśnienia. Może mu grozić do 15 lat więzienia, sąd zdecyduje o ewentualnym trzymiesięcznym areszcie. Za przestępstwo będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Jak dowiedziało się RDC, 22-latek odbywał już karę więzienia za rozbój.

W mediach społecznościowych pojawił się film z monitoringu, pokazujący przebieg napadu. Widać na nim, jak jeden z napastników wchodzi za sklepowa ladę i - prawdopodobnie - próbuje otworzyć kasę. Po chwili pojawia się właściciel, który uniemożliwia mu wyjście. Dochodzi do szamotaniny, drugi napastnik podbiega do lady i grozi mężczyźnie bronią. Ten chwyta za długi nóż, wyprowadza dwa pchnięcia w bok napastnika i wypycha go. Obaj agresorzy uciekają ze sklepu. Z względu na drastyczny charakter nie pokazujemy nagrania w całości.

We wtorek wieczorem do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "To bandyta ma się bać konsekwencji tego, że kogoś krzywdzi, a ofiara ataku ma prawo bronić swego życia i mienia. Właściciel sklepu, który ugodził nożem napastnika, dostał w śledztwie status pokrzywdzonego. Drugi sprawca napadu został tymczasowo aresztowany" - napisał na Twitterze Ziobro.

Napadli na sklep, właściciel się bronił

Prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przekazała w poniedziałek, że w niedzielę około 23.30 dwóch napastników w kominiarkach weszło do sklepu w Kobyłce. - Jeden z nich miał broń palną. Drugi metalową rurkę. W środku zastali pracownicę sklepu. Jeden z mężczyzn próbował ukraść pieniądze. Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem, po czym napastnicy uciekli - powiedziała Skrzeczkowska.

Prokurator dodała, że napastnicy wybiegli następnie ze sklepu. - Ciało jednego z nich znaleziono kilkaset metrów dalej. Śledztwo jest wszczęte w kierunku usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Za ten czyn grozi od trzech lat pozbawienia wolności - powiedziała Skrzeczkowska.

Wskazała też, że właściciel sklepu został przesłuchany w charakterze świadka. - Oczywiście badane są też granice tej obrony koniecznej. Czy została przekroczona, czy nie. Wszystko będzie w toku śledztwa wyjaśniane - podsumowała Skrzeczkowska.

