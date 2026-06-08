Płock
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych przez ciężarówkę. 62-latka nie żyje
Do tragicznego wypadku doszło około godziny 9.30 przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letnia kierująca ciężarowym Manem z naczepą potrąciła pieszą, która znajdowała się na pasach. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 62-letnia piesza zginęła na miejscu - przekazała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Policjantka poinformowała, że trwają czynności pod nadzorem prokuratora. - Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku - dodała.
Tragiczny wypadek w Płocku
Źródło: tvnwarszawa.pl