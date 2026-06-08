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Płock

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych przez ciężarówkę. 62-latka nie żyje

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Tragiczny wypadek w Płocku
Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP Płock
W poniedziałek w Płocku kierująca ciężarówką potrąciła kobietę na przejściu dla pieszych. 62-latka zmarła na miejscu wypadku.

Do tragicznego wypadku doszło około godziny 9.30 przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letnia kierująca ciężarowym Manem z naczepą potrąciła pieszą, która znajdowała się na pasach. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 62-letnia piesza zginęła na miejscu - przekazała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Policjantka poinformowała, że trwają czynności pod nadzorem prokuratora. - Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku - dodała.

Tragiczny wypadek w Płocku
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragiczny wypadek w Płocku
Źródło zdjęcia: KMP Płock
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragiczny wypadek w Płocku
Źródło zdjęcia: KMP Płock
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragiczny wypadek w Płocku
Źródło zdjęcia: KMP Płock
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiPłock
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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