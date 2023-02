Uciekał. Był pijany i miał 25 woreczków z narkotykami

W miejscowości Kłudno Stare koło Grodziska Mazowieckiego policjanci ścigali 40-letniego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Był pijany, prowadził samochód mimo sądowego zakazu i miał przy sobie narkotyki.

- Mimo wyraźnie wydawanych przez funkcjonariuszy poleceń do zatrzymania kierowca kontynuował jazdę, a gdy policjanci ruszyli za nim, znacznie przyspieszył i wykonywał niebezpieczne manewry, mające utrudnić pościg - przekazała Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Był pijany, miał przy sobie amfetaminę

Aby zatrzymać kierującego, policjanci uderzyli radiowozem w tył volkswagena, który wjechał do rowu. Kierowca został zatrzymany. - Policjanci dokładnie sprawdzili kierującego i jego auto. Po kontroli stanu trzeźwości 40-latka okazało się, że ma on w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Dalsze sprawdzenia wykazały również, że ten kierowca był już wcześniej skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości i sąd wydał wobec niego zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów na 10 lat. Dodatkowo podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim 25 torebek z amfetaminą - poinformowała Zych.

Kilka zarzutów

40-latek usłyszał kilka zarzutów: kierowania autem w stanie nietrzeźwości i podczas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli i kontynuowania jazdy w sposób niebezpieczny, co mogło doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym. Dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej.