Okolice "Woda zaczęła się wlewać do zaparkowanych autobusów" Oprac. Katarzyna Kędra |

Nawałnice w Polsce. Ponad tysiąc interwencji strażaków Źródło zdj. gł.: OSP Stare Babice

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Zalana została powierzchnia 150 na 100 metrów. Wody było na tyle dużo, że zaczęła się wlewać do zaparkowanych autobusów. Działania rozpoczęto po godzinie 2, zakończyły się po godzinie 7. Na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej - przekazał nam Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.

Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie Źródło zdjęcia: OSP Stare Babice Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie Źródło zdjęcia: OSP Stare Babice Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie Źródło zdjęcia: OSP Stare Babice Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie Źródło zdjęcia: OSP Stare Babice

Interwencja strażaków na Mazowszu

W poniedziałek wieczorem na Mazowszu zaczęło intensywnie padać. W związku ze skutkami ulewnego deszczu do wtorkowego poranka strażacy interweniowali 71 razy. Oprócz stolicy najwięcej interwencji odnotowano w powiatach warszawskim zachodnim i pruszkowskim. W powiecie grójeckim doszło do załamania się dachu.

Bryg. Artur Laudy z warszawskiej straży pożarnej wyliczał, że spośród 16 interwencji, tylko cztery związane były z podtopieniami, reszta dotyczyła m.in. połamanych gałęzi.

Intensywne opady i ostrzeżenia IMGW

W związku z ulewnymi opadami deszczu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki wydali w poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne.

Żółte alarmy przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obowiązują w zlewniach na obszarze województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego (wschodnia część).

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW