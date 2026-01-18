Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Kierował autem i ciągnął psa. "Jedno z najgorszych rozwiązań"

72-letni mężczyzna wracał z psem do domu, prowadząc go na smyczy obok auta, którym kierował
Ząbki. 72-letni mężczyzna wracał do domu samochodem i "prowadził" psa na smyczy po jezdni
Źródło: StopCham/X
W podwarszawskich Ząbkach 72-letni mężczyzna ciągnął na smyczy psa i jednocześnie prowadził samochód. Nagranie obiegło media społecznościowe. Policjanci ustalili już tożsamość kierowcy.

W niedzielę po południu w serwisie X profil "StopCham" opublikował nagranie, na którym widać, jak kierowca jadącego po Ząbkach Peugeota "prowadził" psa po jezdni na smyczy.

Później tego samego dnia warszawska policja poinformowała, że funkcjonariusze "ustalili tożsamość mężczyzny, który postanowił wrócić z psem do domu, prowadząc go na smyczy obok auta, którym kierował".

"Właścicielem okazał się 72-latek, który powiedział mundurowym, że pies (szczeniak) uciekł z posesji w momencie, gdy on na nią wchodził. Z uwagi na stan zdrowia i problemy z poruszaniem, mężczyzna rozpoczął poszukiwania zwierzęcia swoim samochodem i odnalazł psa około 150 metrów od domu. Wystraszony szczeniak nie chciał jednak wejść do auta" - czytamy w komunikacie policji.

Policja: jedno z najgorszych rozwiązań

Jak podkreśla policja, takie "rozwiązanie było jednak jednym z najgorszych i najbardziej ryzykownych", zarówno "dla ciągniętego na smyczy zwierzęcia", jak i "innych uczestników ruchu drogowego i samego mężczyzny".

"Szczęśliwie to mało rozsądne zachowanie nie skutkowało żadną kolizją ani wypadkiem. Nikomu nic się nie stało, a pies cały i zdrowy dotarł z powrotem na posesję" - napisała warszawska policja.

Funkcjonariusze, którzy odwiedzili po zdarzeniu 72-latka, "sprawdzili warunki, w jakich trzymane są posiadane przez niego zwierzęta". Według policji "psy są zadbane, dobrze odżywione i mają dobre warunki bytowe".

"Ostateczna decyzja dotycząca konsekwencji prawnych zostanie podjęta w najbliższym czasie" - napisano w policyjnym komunikacie. Komenda Stołeczna Policji dopytywana o szczegóły przez portal tvn24.pl, nie chciała ich zdradzić.

OGLĄDAJ: Co słychać "w kuluarach" polskiej polityki? Oglądaj w TVN24
18 2000 kuluary cl-0041

Co słychać "w kuluarach" polskiej polityki? Oglądaj w TVN24
NA ŻYWO

18 2000 kuluary cl-0041
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: StopCham/X

Udostępnij:
TAGI:
ZąbkisamochodyzwierzętapiesPsy
Czytaj także:
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Palił się dom, ewakuowali kilkadziesiąt osób. Akcja strażaków w oku kamery
Okolice
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
"Od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów". W mieszkaniu znaleźli dwa ciała
Ursus
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze. Prace na linii otwockiej
Wawer
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
Okolice
nękanie cyberprzemoc media społecznościowe nastolatek
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu
Okolice
Iwona Wieczorek-0039
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
TVN24
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Tworzą śnieżne rzeźby w parkach. "Zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera"
Ursynów
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
Okolice
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
Okolice
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi?
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów
Okolice
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
Zima w Warszawie
Dźwięki stolicy szkodzą mieszkańcom. Alarmujące wyniki raportu
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
Okolice
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
Okolice
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Śródmieście
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
Praga Południe
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż
Okolice
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
Okolice
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Włochy
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Okolice
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
Śródmieście
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
Praga Północ
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
Włochy
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki