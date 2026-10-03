Dwa tunele i pięć węzłów. Jest wniosek w sprawie ostatniego odcinka S7 na północ od Warszawy
Planowana trasa będzie miała dwie jezdnie. W Warszawie kierowcy pojadą m.in. dwoma tunelami - jeden powstanie na Bielanach i będzie miał około kilometra długości, drugi na Bemowie, o długości około 1,28 kilometra.
Na trasie zaplanowano pięć węzłów - Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka oraz Warszawa Północ. Węzły Wólka Węglowa i Janickiego będą połączone w jeden zespół. Na węźle Warszawa Północ S7 połączy się z Trasą Armii Krajowej, czyli S8.
Oprócz tuneli i węzłów powstaną wiadukty, przejścia podziemne oraz kładki pieszo-rowerowe. GDDKiA przewiduje też rozwiązania związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu.
Odszkodowania za przejęte nieruchomości
Sam wniosek nie oznacza jeszcze rozpoczęcia budowy. Najpierw wojewoda mazowiecki musi wydać decyzję ZRID, czyli zgodę na realizację inwestycji. Dopiero wtedy GDDKiA będzie mogła przygotować wymagania dla wykonawcy i ogłosić przetarg na budowę trasy oraz nadzór nad pracami.
Decyzja będzie miała znaczenie także dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie przyszłej S7. Wyznaczy teren potrzebny pod budowę i pozwoli rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane przez Skarb Państwa. Ich wysokość ustali wojewoda na podstawie wycen niezależnych rzeczoznawców. GDDKiA podaje, że odszkodowania mają być wypłacane w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o ich wysokości.
345 kilometrów trasy gotowe
Północny wylot S7 ma połączyć Warszawę z budowanym obecnie odcinkiem Kiełpin-Czosnów. Kierowcy mają już do dyspozycji 345 kilometrów S7 między Gdynią a Czosnowem. Odcinek Czosnów-Kiełpin jest w budowie, a zgodnie z umową prace mają zakończyć się w połowie 2027 roku.
Nowa trasa będzie ostatnim głównym wyjazdem z Warszawy w kierunku północnym, który nie ma jeszcze statusu drogi szybkiego ruchu.
Odcinek Kiełpin-Warszawa, wraz z tunelami, ma według ostatnich zapowiedzi powstać do 2032 roku.