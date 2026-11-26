Służby pracują na posesji w miejscowości Kędzierówka Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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- Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Dotyczą porachunków gangsterskich na tle narkotykowym. Śledczy dysponują informacją, że na tym terenie miało zostać zakopane ciało - przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który pojechał na miejsce.

Nasz reporter dodał, że na posesji pojawiła się koparka. Wezwano również strażaków z grupy chemicznej.

- Działania służb trwają od wczesnych godzin popołudniowych. Śledczy mają do dyspozycji georadar. To specjalistyczny sprzęt pomagający zlokalizować ciało pod ziemią - wskazał Węgrzynowicz.

Akcja służb pod Piasecznem Akcja służb pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja służb pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja służb pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja służb pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja służb pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja służb pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl