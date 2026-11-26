Służby przekopują działkę pod Warszawą. W tle "gangsterskie porachunki"
- Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Dotyczą porachunków gangsterskich na tle narkotykowym. Śledczy dysponują informacją, że na tym terenie miało zostać zakopane ciało - przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który pojechał na miejsce.
Nasz reporter dodał, że na posesji pojawiła się koparka. Wezwano również strażaków z grupy chemicznej.
- Działania służb trwają od wczesnych godzin popołudniowych. Śledczy mają do dyspozycji georadar. To specjalistyczny sprzęt pomagający zlokalizować ciało pod ziemią - wskazał Węgrzynowicz.
Akcja służb pod Piasecznem
Źródło: tvnwarszawa.pl
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