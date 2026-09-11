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Okolice

Wiceminister infrastruktury o kierowcy ciężarówki: jego wina jest bezsporna

Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem. Relacja straży pożarnej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
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Kierowca ciężarówki, która w Sokolnikach Suchych zderzyła się z pociągiem, wjechał na przejazd kolejowy z prędkością około 40 kilometrów na godzinę i całkowicie zlekceważył sygnalizację świetlną. Jego wina jest bezsporna - powiedział w piątek w Radomiu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Pytany o najnowsze ustalenia w sprawie wypadku, w którym zginęła jedna z pasażerek, a osiem osób trafiło do szpitali, wiceszef MI stwierdził, że po sprawdzeniu monitoringu z kamery lokomotywy okazało się, że kierowca samochodu ciężarowego wjechał na przejazd kolejowy z dużą prędkością.

- Szacujemy, że była to prędkość w okolicach nawet 40 kilometrów na godzinę. Kierowca całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na przejeździe i tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiły swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg i widzimy, jakie są tragiczne skutki tego zdarzenia - śmierć pasażerki - powiedział Malepszak.

Zaznaczył, że okoliczności wypadku będą wszechstronnie badane.

- Dzisiaj sprawdzamy te informacje, do których mamy dostęp, w postaci kamer monitoringu, pierwszych zeznań - dodał wiceminister.

"Praktycznie na 100 procent wina kierowcy pojazdu ciężarowego jest bezsporna"

Zaznaczył, że wypadek w Sokolnikach Suchych dobitnie świadczy o tym, że łamanie przepisów, szczególnie w tak krytycznych miejscach jak przejazdy kolejowo-drogowe, może się kończyć tragicznie.

- Zwłaszcza jeżeli dochodzi do nieodpowiedzialnego zachowania kierowców zawodowych, którzy powinni mieć świadomość i wyobraźnię, że niewłaściwe zachowanie w takich miejscach może skończyć się taką tragedią - powiedział.

Dodał, że ze względu na poważny stan zdrowia maszynisty i kierowcy śledczy na razie nie mogą ich przesłuchać.

- Dzisiaj wiemy, że praktycznie na 100 procent wina kierowcy pojazdu ciężarowego jest bezsporna – zaznaczył wiceminister.

Katastrofa kolejowa

Do katastrofy doszło w środę około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych k. Przysuchy (Mazowieckie). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem InterCity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi.

Do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie z nich po opatrzeniu zostały zwolnione, osiem nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Ofiarą śmiertelną wypadku jest 39-letnia mieszkanka okolic Lublina.

Trwa śledztwo

Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła Prokuratura Rejonowa w Przysusze. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w konsekwencji czego zginęła jedna osoba, a kilka innych odniosło obrażenia ciała. Czyn ten jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Po wypadku premier Donald Tusk podkreślił, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, a szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał na X, że "w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych".

Minister zapowiedział, że zgodnie z przygotowywanymi regulacjami kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w ruchu lądowym grozić będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad trzy lata.

Źródło: PAP
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Tagi:
katastrofyKolejpociągiMinisterstwo Infrastruktury
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