Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawi wstępny raport

Samolot Cessna 208B należący do Aeroklubu Warszawskiego rozbił się wieczorem 17 lipca br. na terenie strefy spadochronowej w Chrcynnie koło Nasielska. PKWBL informowała, że maszyna podczas wznoszenia po wykonaniu manewru "touch and go" zderzyła się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby.

Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Ofiary

"Touch and go" to jeden z manewrów w lotnictwie, który pozwala załodze samolotu na dotknięcie pasa startowego przez koła maszyny, a następnie natychmiastowe poderwanie jej do lotu.