W sobotę pod Wołominem (Mazowieckie) doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zmarł po zderzeniu z autem osobowym. Służby nie zastały na miejscu kierowcy samochodu. Trwają poszukiwania.
Do wypadku doszło na lokalnej drodze pomiędzy miejscowościami Kozły i Karolew.
O zdarzeniu poinformowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. "Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem - w wyniku zdarzenia, jedna osoba poniosła śmierć" - podali.
Na miejscu pracowały zastępy strażaków z Wołomina i ochotników z Laskowa i Zaścienia, a także: ratownicy pogotowia, policjanci i prokurator.
Wypadek w Karolewie
Informację o wypadku potwierdził również Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.02. W miejscowości Kozły, na wysokości numeru 96, zderzyły się osobowa Toyota i motocykl. Mimo reanimacji, 25-letni motocyklista zmarł. Przed naszym przyjazdem kierujący Toyotą zbiegł z miejsca zdarzenia - opisał w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjant. I zapewnił, że trwają jego poszukiwania kierowcy.