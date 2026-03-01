Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Do wypadku doszło na lokalnej drodze pomiędzy miejscowościami Kozły i Karolew.

O zdarzeniu poinformowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. "Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem - w wyniku zdarzenia, jedna osoba poniosła śmierć" - podali.

Na miejscu pracowały zastępy strażaków z Wołomina i ochotników z Laskowa i Zaścienia, a także: ratownicy pogotowia, policjanci i prokurator.

Wypadek w Karolewie Źródło: str. Bartek Wronka, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Informację o wypadku potwierdził również Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.02. W miejscowości Kozły, na wysokości numeru 96, zderzyły się osobowa Toyota i motocykl. Mimo reanimacji, 25-letni motocyklista zmarł. Przed naszym przyjazdem kierujący Toyotą zbiegł z miejsca zdarzenia - opisał w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjant. I zapewnił, że trwają jego poszukiwania kierowcy.

W wypadku zginął motocyklista Źródło: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof