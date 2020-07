Pożar motorówki. "Na pokładzie znajdowali się dorośli z trójką dzieci, jedna osoba została poparzona"

Na Narwi spłonęła motorówka, którą płynęły dwie osoby dorosłe i troje dzieci. Do szpitala trafiła poparzona kobieta. Służby musiały działać szybko, bo z jednostki wyciekała substancja ropopochodna.

Do pożaru doszło na wysokości miejscowości Karwienko w powiecie pułtuskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu tuż przed godziną 12.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że na motorówce przebywały dwie osoby dorosłe i troje dzieci. Opuściły one łódkę przed przyjazdem służb na miejscu, ale, niestety, jedna osoba, dorosła kobieta, została poparzona. Pogotowie zabrało ją do szpitala - poinformował Konrad Chrzanowski z pułtuskiej straży pożarnej. - Nie są to jednak oparzenia poważne - zastrzegł.