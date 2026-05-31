Karetka na sygnale pędziła z pacjentem, doszło do wypadku. Cztery osoby ranne
Wypadek miał miejsce przed godziną 19 w sobotę.
Zderzenie karetki z osobówką
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, poruszający się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym - podała kom. Ewelina Radomyska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
I dodała: w wyniku zdarzenia cztery osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Droga była całkowicie zablokowana, utrudnienia trwały kilka godzin, obecnie ruch odbywa się już płynnie.
Źródło: tvnwarszawa.pl