Okolice Karetka na sygnale pędziła z pacjentem, doszło do wypadku. Cztery osoby ranne Alicja Glinianowicz |

Do zdarzenia doszło w powiecie siedleckim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Aga Król, fotografka Tygodnik Siedlecki

Wypadek miał miejsce przed godziną 19 w sobotę.

Zderzenie karetki z osobówką

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, poruszający się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym - podała kom. Ewelina Radomyska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

I dodała: w wyniku zdarzenia cztery osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek z udziałem karetki pod Siedlcami

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Droga była całkowicie zablokowana, utrudnienia trwały kilka godzin, obecnie ruch odbywa się już płynnie.