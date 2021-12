Zaatakował nożem trzech mężczyzn, jednego ciężko ranił. Zarzuty i areszt dla 43-latka

Jak podała Paulina Harabin z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, do zdarzenia doszło w niedzielę około trzeciej w nocy. - Policjanci z Komisariatu Policji w Karczewie zostali wezwani na interwencję na terenie miasta, gdzie doszło do awantury - podała policjantka. Na miejscu ustalili, że agresywny 43-latek zaatakował nożem trzech mężczyzn, z którymi pił alkohol. - Jeden z nich, dźgnięty nożem w szyję i głowę odniósł poważne, zagrażające życiu obrażenia. Awanturę zauważyły osoby postronne, które wezwały pomoc. Pokrzywdzeni zostali przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala - relacjonuje Harabin.